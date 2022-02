Benjamín Mayorga recuerda su breve paso por la política: “No me querían en el Congreso”

A Benjamín Mayorga se le conoce por su faceta de activista. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El fútbol y la política no son una mezcla exitosa, los jugadores que pulsearon votos han chocado contra pared, sino que lo diga Benjamín Mayorga.

Mincho estaba cerca de colgar los tacos, cuando le llegó una oportunidad que no quiso desaprovechar: le ofrecieron ser diputado por la provincia de Limón para el período 1998-2002.

El exmorado recibió la propuesta de Justo Orozco, del Partido Renovación Costarricense, y aunque peleaba por el primer lugar de la provincia caribeña, no consiguió los votos para defender sus luchas desde Cuesta de Moras.

Actualmente, el limonense de 55 años, no disputa una diputación, pero sí acuerpa a Gabriela Navarro, candidata por el Partido Republicano Social Cristiano, que tiene en la lucha por la presidencia al doctor Rodolfo Hernández, por lo que si Navarro logra los votos, Mayorga se convertirá en asesor legislativo.

El exfutbolista de Saprissa conversó con La Teja y recordó cómo vivió la campaña en el 98 con el partido del pescadito.

Mayorga trabaja con la candidata a diputada Gabriela Navarro (izquierda). Facebook Gabriela Navarro.

- ¿Cómo se dio la posibilidad de ser candidato a diputado?

Siempre he sido una persona que me molesta todo lo que afecte al pueblo, no me gusta que el pueblo sea maltratado, que suban los impuestos, que la canasta básica suba. He estado en varias luchas por la población indígena, en contra del TLC con Estados Unidos y hemos estado peleando todas las injusticias que se dan.

Me buscaron por las luchas que he dado en las comunidades, mi oferta es ayudar y así lo he hecho cuando presentamos recursos de amparo, he sido misionero en África, Colombia y en Nicaragua, he luchado contra el hambre, ayudando a los indígenas y Dios ha sido muy bueno conmigo porque hemos estado luchando. Los actos de corrupción me molestan en demasía.

[ Laika, la perrita de José María Figueres que cuenta sus aventuras en Instagram ]

- ¿Quién lo invitó?

En esa época fue Justo Orozco quien me invitó a formar parte del partido, nunca me había involucrado en la política directamente.

No fui diputado, pero uno no tiene que entristecerse cuando las cosas salen mal, sino que son un aprendizaje, soy una persona más robusta como ser humano, como abuelo, como papá, como hermano.

- ¿Qué tal la experiencia?

No me fue tan bien porque no tuve todo el dinero que se requería, ahí fue donde fallé y aprendí a que esto no vuelva a pasar, porque pelearle a los partidos tradicionales, que reciben deuda política, no es fácil. Yo tenía que poner mis recursos y eso me dejó la experiencia.

Mincho quiere promover el deporte en la provincia caribeña. Facebook.

- ¿Fue bonito estar en campaña?

Llegar a las casas y como fui futbolista todo el mundo quiere conversar, quiere que le cuente anécdotas del fútbol, vacilamos y nos unimos con una taza de café. Eso es lo que me gusta, conversar con la gente, me empapo mucho más de la realidad de las comunidades.

- ¿Por qué no lo logró si era candidato por el primer lugar?

Era el primer lugar, pero en ese momento había personas que no me querían ver en el Congreso. Soy pro deporte, pro jóvenes sanos y pro ancianos, ese es mi delirio, compartir, ayudar.

- ¿Quedó curado?

Ahora que la gente me ve más maduro, me preguntan cuándo me lanzaré para diputado. Pero ahora, en este momento, estoy asesorando a Gabriela Navarro, candidata a diputada del Partido Republicano Social Cristiano y estamos viendo a ver si este 6 de febrero llevamos a Gabriela a la Asamblea Legislativa para seguir peleando todos los problemas en zonas costeras, titulación de tierras.

A Mayorga también se le unió el exdelantero Winston Parks (izquierda). Facebook.

- ¿Quién lo buscó para que trabajara con la candidata?

Eso fue como un noviazgo, ellos me buscaron, pero me rehusaba, sin embargo, quería seguir ayudando al país y Gabriela insistió, me pidió que me uniera a ella para trabajar juntos por la provincia.

A veces no dormimos recorriendo comunidades, por estar en reuniones y esperamos que ese trabajo dé

- Si la candidata gana la curul ¿se lo lleva como asesor?

Sí, claro. Me considero la mano derecha de ella en este momento. Creemos que tenemos posibilidades de tomar una curul porque hemos trabajado por meses, porque tenemos que arreglar este país porque si no lo arreglamos pronto podría caer en más desgracia.

Estamos trabajando en proyectos para reactivar las plazas de fútbol, trabajar para desarrollar el turismo rural comunitario y promover actividades como festivales musicales, ferias gastronómicas.

Somos una esperanza para todos, porque somos piso de tierra y seguiremos con las luchas sociales.

- ¿Cómo ve el panorama para el domingo?

Tal vez no llegarán muchísimas personas a votar, pero le pido a la gente que haga el propósito de votar, aunque no sea por nosotros.

Si no entran diputados de partidos distintos, le daremos el poder a los mismos de siempre de permitir la corrupción, tenemos que recuperar al país con valores, no robando, los diputados y demás funcionarios públicos tienen que servir, no servirse.