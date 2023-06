Bernard Mullins escoge a los dos mejores extranjeros del Cartaginés, uno actual y otro del pasado, ¿adivina?

El exdelantero del Cartaginés Bernard Mullins, quien también jugó con Liga Deportiva Alajuelense, entre otros, puso el huevo y dio a conocer cuáles son los dos mejores extranjeros según su criterio, han pasado por la institución blanquiazul y uno no es de los que está en la foto.

Bernard Mullins escoge a los dos mejores extranjeros del Cartaginés

El exatacante nombró a un brasileo y a un cubano.

Se trata de Kleber Ponce, quien muchos lo recuerdan por su gran paso por el Municipal Puntarenas y el actual delantero cubano Marcel Hernańdez.

“Tengo a Kleber Ponce que jugó con el Cartaginés en la época del 92-93, un gran jugador, gran jugador, de mucha técnica, un volante creativo que ponía unos pases de gol excelentes y también tengo a Marcel Hernández, hombre goleador, de área, que está haciendo bastantes goles para el Cartaginés”, confesó el veloz exdelantero.

“Para mí son los mejores, pero si me tengo que quedar con uno por mi posición y porque me gusta hacer goles y quiero un equipo con goleador me quedo con Marcel, es un jugador que quisiera tenerlo siempre en mi equipo, es un jugador que en cualquier momento uno sabe que puede definir un partido”, expresó el brumoso.