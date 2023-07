¡Bombazo! Yokasta Valle tiene en mente casarse y nos contó cómo sería su boda ideal

Yokasta Valle nos dio una sesión de fotos en la que demuestra que impacta igual adentro como afuera del ring. (Marvin Caravaca)

Para el relanzamiento de La Teja queríamos buscar a una figura de altos vuelos, muy querida, admirada, que represente al costarricense sin miedo al éxito, que rompa barreras y no tema mostrarse tal y como es, todo ese paquete lo encontramos en la campeona del pueblo, Yokasta Valle.

Yoka está en la cima de la fama, de eso no cabe duda, vive en la ciudad de los artistas, Los Ángeles, California, ya que está firmada por una de las mejores promotoras de boxeo del mundo, como Golden Boy Promotions y, además, sus cinco títulos la ponen en lo más alto del top.

Después de una sesión de fotos espectacular, nos sentamos a hablar con Valle de temas a los que no suele referirse mucho, como sus sueños más allá del deporte, uno por ejemplo es casarse vestida de blanco en una iglesia grande y repleta de invitados, como Dios manda.

Yokasta Valle tiene cinco títulos en las 105 libras que demuestran lo buena que es el ring. (Marvin Caravaca)

-Usted siempre ha sabido mantener su vida privada con mucha discreción, ¿es algo que ha procurado mantener de esa manera? ¿No hay nadie en el horizonte?

Sí, sí, siempre me he manejado de esa manera, pero ahorita estoy visualizada en lo que quiero y para mí una relación en estos momentos es una distracción. Ahora estoy en la mejor etapa de mi carrera y lo otro llegará en su debido momento, por ahora estoy muy tranquila.

-¿Entonces hoy el corazón de Yoka no necesita a nadie?

Exactamente, ahorita estoy bien, amo a mi sobrina (Megan), es como una hija para mí, a mis hermanas, todos los que están alrededor mío me dan el cariño y apoyo entonces con eso me siento feliz.

-Pero eso no tiene que ser así para siempre.

No, no, obviamente ya uno después va a querer formar una familia, hijos no quiero, es algo que tengo claro, con mi sobrina que es como mi hija, siento que ya cubrí esa parte.

Sí me quiero casar, es algo que mi abuelita Francisca siempre me decía: ‘tiene que casarse y por la iglesia’, yo soy católica y pienso que está bien. Algo que sí tengo en la mente es que me voy a casar por la Iglesia católica y a lo grande, de eso sí habrá noticia sobre mi grandísima boda, pero por el momento, al menos no tengo pensado tener hijos, puede ser que cambie de opinión, pero al menos no ahora.

No cabe duda que a Yokasta Valle le sobrarán candidatos para pasar a la vida seria. (Marvin Caravaca)

-¿Entonces quiere cumplirle ese sueño a su abuelita?

Sí, ella ya no está con nosotros, pero al menos llegar y decir: ‘abuelita, acá estoy, me casé como usted tanto quería’. Sus hijas, mis tías, dos no se casaron, entonces siempre decía que alguien de la familia se tenía que casar. Nadie se ha casado en la familia y para mí, mi abuelita fue alguien muy especial, yo la quería muchísimo, como a una mamá.

- La boda vendrá en el momento adecuado, pero ¿en cuánto tiempo se vería cumpliendo el sueño de la abuela?

No sé la verdad, no sé cuándo es que tendré a ese alguien para dar ese paso, pero sí tengo claro que es algo que quiero hacer, quien ande conmigo es algo que tiene que saber. Hay personas que no se quieren casar y bueno, ahí está el requisito, pero lo tiene que hacer todo de la manera más tradicional, desde el proponerme matrimonio de una manera que sea bien bonita y especial. Tiene que ser un hombre muy trabajador, porque me imagino algo bien grande.

Bella pero letal, así es Yokasta Valle (Marvin Caravaca)

-Las generaciones de hoy cada vez tienen menos interés en tener hijos debido a otros proyectos de vida, ¿ve esto como un tema generacional?

Sí, es parte de y la gente lo tiene que respetar porque es una decisión de cada uno. Hay personas que les basta solo con su pareja, hasta con solo animales, incluso, es una decisión.

-¿Será que la boda llegará hasta después de su retiro?

Sí, después de mi retiro sería un buen momento, tengo que trabajar muy fuerte (risas) y, además, cada cosa que hago siempre veo la manera de sacar algo provechoso para ayudar a otros.

Yokasta Valle está sin duda en uno de los mejores momentos de su carrera. (Marvin Caravaca)

-En La Teja nos renovamos y usted es nuestra madrina en nuestra nueva contraportada, en la que queremos mostrar el lado sexy de figuras tan reconocidas, ¿Qué le parece ser la que estrene esta nueva faceta del periódico?

Primero agradecerles y muchas gracias por tomarme en cuenta, me parece increíble, grandioso, creo que es algo que les dará mucha frescura, por tratarse de figuras destacadas. Los felicitó por este gran cambio. La sesión de fotos me encantó, todo estuvo muy bien.