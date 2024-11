Boxeadora Naomy Valle hace publicación donde reconoce dos situaciones que la tienen feliz

Naomy Valle, boxeadora costarricense y quien participa en el concurso Mira Quién Baila de canal 7, hizo una publicación este viernes donde reconoce dos cosas que tienen que ver con el programa televisivo.

Naomy Valle y Minerva Rojas, Mira Quién Baila (Instagram )

Valle está en la gran final, que es este domingo y podría dar la gran sorpresa, tal y como lo reconoció en la publicación pues dijo que no veía llegar tan lejos.

“Llegar a la final de Mira Quién Baila ha sido un camino lleno de trabajo y aprendizaje. No era favorita, pero gracias a tantas personas increíbles en la producción que me guiaron y me dieron consejos, pude crecer y superar cada reto,”, expresó orgullosa.

Pero en la publicación, extendió un agradecimiento a muchas personas de su equipo, pero se enfocó especialmente en la periodista de Formatos de Teletica, Minerva Rojas.

“Este logro es el resultado de esfuerzo, disciplina y del apoyo de un gran equipo y hoy quiero agradecerle en especial a @minerojasq por todo su tiempo para ayudarme a crecer. ¡A darlo todo en la final!”.

Sin duda, Naomy se ha ganado muchos admiradores con el programa, tal y como lo publicó La Teja, con 42 mil nuevos seguidores y más de seis millones de interacciones desde que está en el concurso.