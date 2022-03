Brandon Aguilera busca acoplarse en selección con la guía de su ídolo, Bryan Ruiz

Brandon Aguilera le ha sacado el jugo a su estancia en Guanacasteca para llegar a la selección nacional. (Jose Cordero)

Cuando Bryan Ruiz llegó a Alajuelense, Brandon Aguilera fue uno de los jugadores que tomó bajo el brazo y lo guío en el inicio de la carrera del chamaco.

Aprender del capitán de la selección nacional fue un lujo que no se han dado muchos, oportunidad que repitió Brandon en su primer llamado a la Tricolor bajo la batuta de Luis Fernando Suárez.

“Bryan ha sido muy importante en mi carrera, yo desde pequeño siempre lo he tenido de ejemplo, lo veía por tele y trataba de seguirlo, ha sido mi ídolo de acá de Costa Rica. Ahora que lo tengo cerca y puedo aprovechar esos momentos para aprender de él ha sido muy importante. Su experiencia, su rodaje, es de lo que trato de aprender para aprovecharlo en mi carrera”, dijo Aguilera ante una consulta de La Teja.

Algunos incluso los comparan, ya que consideran que Aguilera podría ser el sucesor del Capi, sin embargo, el joven se lo toma tranquilo y trata de no llevar más peso de la cuenta por ahora.

“Estoy muy tranquilo, creo que todo tiene su tiempo, Dios sabe cuándo está uno para las cosas y cuándo no. Si en la Liga no se me daba la oportunidad, tal vez trataba de todos los días aprender y mejorar. Gracias a Dios en Guanacasteca me está yendo bien.

“Al final la oportunidad se me da (en la Sele) y yo quiero demostrar lo que tengo, si las cosas no se dan, no me voy a desesperar y voy a seguir trabajando como lo he venido haciendo”, destacó.

En Guanacasteca Brandon ha lucido bien con dos goles y dos asistencias, además de ser prácticamente el eje por el que pasa la pecosa en el equipo de Luis Fernando Fallas. Esa llegada a la pampa es la que lo tiene hoy en la selección.