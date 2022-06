Brandon Aguilera pasó de una final de Alto Rendimiento a subirse al avión a Catar en solo 6 meses

Brandon Aguilera viaja con una maleta llena de ilusiones en la selección nacional de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Al encontrarse en la puerta de abordaje uno del aeropuerto Juan Santamaría, el volante de Alajuelense Brandon Aguilera apenas y podía creer que estaba a punto de partir rumbo a Catar para disputar el partido más importante de la selección nacional mayor de los últimos años.

El chamaco naranjeño, de 19 años, hace apenas seis meses jugaba en el Alto Rendimiento manudo, con el que en diciembre estaba disputando el título de la categoría en una mejenga en la que incluso salió expulsado.

Bebote, como le conocen en el plantel erizo, se proclamó bicampeón de una categoría que ya le quedaba corta, por lo que en la Liga decidieron prestarlo a Guanacasteca para que ganara minutos y le sacó oro a la oportunidad.

Lo hecho en el cuadro pampero le llenó el ojo a Luis Fernando Suárez, tanto así que lo puso en el avión a Catar por encima de otros más experimentados. Todo un giro de acontecimientos.

“Esto es algo increíble para mí, porque hace seis meses jamás me lo hubiera imaginado, yo estaba jugando finales de Alto Rendimiento y ahora Dios me tiene acá, me dio esta gran oportunidad, es algo que para mí representa mucho al igual que para las personas que estuvieron conmigo en momentos difíciles”, dijo ante una consulta de La Teja momentos antes de partir con la Sele.

En Guana, Brandon estalló, en 18 partidos marcó cuatro goles, fue líder de asistencias con tres y el segundo jugador con más remates a marco con 15, solo por detrás de Anthony Contreras con 18, pero más importante que eso, él era el dueño de la bola en el equipo.

La afición ya ve en Brandon Aguilera a un jugador que puede marcar diferencia en el fútbol nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Cuando Aguilera iba en el bus rumbo al aeropuerto, se le ponía la carne de gallina al ver la ilusión de los aficionados al lado del camino, sentía un poco de mariposas en el estómago de vivir eso.

“Fue algo de mucha emoción, realmente emotivo, en Brasil (2014) Bryan, Celso, Óscar y otros compañeros lograron una hazaña muy bonita. Si la afición estaba así para recibirnos hoy al aeropuerto, nos motiva mucho para darles algo más, trabajar fuerte y cumplir el objetivo”, agregó.

Esto es algo increíble para mí que hace seis meses jamás me lo hubiera imaginado — Brandon Aguilera

A Catar viaja más que a completar un cupo, sino que muchos lo ven como uno de los jugadores que a futuro tomará el mando del medio campo de la Tricolor. En los partidos ante Panamá y Martinica por la Liga de Naciones hasta tomó la camiseta de diez de Bryan Ruiz

“Esto hay que disfrutarlo con responsabilidad, porque estar en la Selección no es solo por estar, sino que uno representa al país y no es como en el equipo que tal vez usted puede hacer unas cosas u otras. Aquí todos somos una familia y no está representando a solo uno, sino que está representando una bandera, un escudo que nos une. Es algo que me ha impactado desde que llegué”, comentó.

Aguilera jugará el repechaje incluso si tener total certeza sobre su futuro, pues no sabe si seguirá en Alajuelense o se irá al fútbol internacional, pero él no le mete tanta mente, pues su enfoque es el repechaje en este momento, ya luego tendrá tiempo par ver qué pasa.

