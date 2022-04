Brandon Aguilera pone los pies en la tierra para evitar que los halagos lo mareen

El abrazo de Luis Fernando Suárez con Brandon Aguilera cuando salió de variante mostró lo satisfecho que quedó con el chamaco, (Rafael Pacheco Granados)

El nombre de Brandon Aguilera no paró de sonar desde la noche del miércoles y durante todo el jueves a nivel nacional e internacional por lo hecho con la selección de Costa Rica.

El Bebote fue una de las figuras más destacadas en la mejenga contra Estados Unidos. Hizo el tiro de esquina con el que Juan Pablo Vargas abrió el marcador y lució con gran calidad.

La Concacaf lo puso en el equipo ideal de la jornada, mientras que periodistas internacionales como el argentino Andrés Agulla, de la cadena ESPN, lo destacó como una de las grandes sorpresas del juego.

Ante todo ese mielero que le cayó en pocas horas, el chamaco se siente supercontento, pero también se cuida de que no se le suba a la jupa más de la cuenta, algo que a sus 18 años perfectamente podría pasar.

“Realmente estoy muy feliz tener al estadio así y ver cómo me aplaudieron cuando salí, me sentí muy bien en el cancha, eso me llena, me motiva mucho, esto es por lo que he trabajado, en realidad estoy feliz de estar acá”, destacó el carajillo al que aún le brillaban los ojos de la emoción.

Además de la calidad futbolística que lo acompaña, un detalle que le ha ayudado bastante al chamaco es la mentalidad, uno de los detalles que el entrenador Luis Fernando Suárez más ha destacado en diversas conferencias de prensa.

Brandon sabe que respetar las jerarquías en el equipo y seguir al pie de la letra, tanto lo que le dice Suárez, como lo que le aconsejan los referentes, es lo que le abrirá más puertas a futuro.

Además, asegura que se ha hecho de piel un poco más dura ante los comentarios.

Ni agarrándolo pudieron los gringos frenar a Brandon Aguilera. (Rafael Pacheco Granados)

“Yo siempre me tomó de buena manera las cosas, cuando empezó el microciclo y hacíamos un colectivo en el que había 24 o 27 jugadores y yo quedaba fuera, pero no lo tomaba a mal. Si me ponían un minuto me ponía a correr y hacía lo que me pedían.

“Cuando el profesor me da consejos o cualquier otro en el grupo, trato de estar tranquilo y tomarlos. Igual en el grupo sé que hay líderes, aún no es momento de ser atrevido, solo en la cancha, creo que eso es lo que ha ayudado”, explicó.

El muchacho es tan autocrítico que quiere ver de nuevo la mejenga, para más bien ver qué no hizo bien y mejorar, pues sabe que ese tipo de cosas no todo el mundo se las dirá.

“Me gustaría ver el partido de nuevo porque como se lo decía a Celso (Borges), me quedo con jugadas que perdí, que por ahí se me fue la bola, en la que tal vez pude hacerlo mejor, en los detalles, soy perfeccionista y sé que puedo mejorar en esas cosas”, detalló.

No cabe duda que las luces se volvieron a poner sobre Aguilera, su participación en Guanacasteca estará mucho más al descubierto y volver a Alajuelense, equipo dueño de su ficha, o jalar al extranjero, es algo que parece será solo cuestión de tiempo.