Bryan Ruiz vivió uno de los momentos más agradables de su carrera este miércoles

Bryan Ruiz fue lanzado al aire por sus compañeros de la selección de Costa Rica al final del partido. (Rafael Pacheco Granados)

Se jugaba el minuto 10 del segundo tiempo del partido entre Costa Rica y Estados Unidos cuando la inmensa mayoría de aficionados en el estadio Nacional se distrajo unos segundos de la mejenga para darle un reconocimiento especial a Bryan Ruiz.

Al Capi se le dedicó un minuto de aplausos por ser su último partido eliminatorio en Costa Rica.

Aunque no jugó por precaución, ya que era uno de los nueve jugadores que si recibía otra tarjeta amarilla se perdería el partido de repechaje ante Nueva Zelanda, la gente y compañeros se encargaron de hacerlo vivir un momento especial.

“Lo recibí muy contento, en la parte emocional sin duda fue algo muy lindo, le quiero agradecer a todo el público que se hizo presente por sus aplausos en ese momento. Quedo muy contento por eso, pero más por el trabajo con el que se cerró esta eliminatoria”, dijo ante una consulta de La Teja sobre el homenaje.

Cuando acabó la mejenga, en la gramilla, sus compañeros se reunieron para saludarlo, abrazarlo y al final lo lanzaron al aire como una manera de despedida, otro detalle que le llegó al corazón.

“Le tengo que agradecer a mis compañeros que no me han dejado de apoyar en ningún momento, de tomarse fotos conmigo, de decirme palabras muy bonitas y mostrarme su cariño y respeto”, añadió.

Ruiz se retirará a final de año, su deseo es hacerlo en Catar 2022, pero a donde quiera que va le preguntan si lo reconsiderará.

Todavía no le da mente a un posible partido de despedida pues, aunque el retiro se acerca, quiere asegurar primero el pase al Mundial y ganar al menos otro título más con Alajuelense, ese es su último sueño.

“Sinceramente no tengo claro qué haré, si un partido de despedida o si no haré nada, la gente muchas veces cree que uno no es apasionado por el fútbol, pero es algo que me apasiona de manera impresionante. Lo que pasa es que soy muy reservado de mis emociones”, finalizó.