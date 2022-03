Bryan Ruiz: “A los que quieren que me retire les tocará aguantarse unos meses más”

Bryan Ruiz sigue siendo una pieza clave en la selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Bryan Ruiz, capitán de la selección de Costa Rica, le tiene una mala noticia a todos los que están deseando que cuelgue los tacos ya que se lo tendrán que aguantar unos meses más si la Sele clasifica a Catar 2022.

En la conferencia de prensa previa al partido ante El Salvador, el Capi le dedicó unas palabras a todos aquellos que, a pesar de lo mostrado, insisten en querer sacarlo de la Tricolor.

“Yo sé que hay personas que hace rato quieren que yo salga y si me retiro no es por ellos, sino porque analizo cómo me siento. A los que quieren que me retire les tocará aguantarse unos meses más y a los que me han apoyado siempre, les agradezco el apoyo.

“Sean los que sean los partidos que me falten en la selección, voy a dar mi mejor esfuerzo, disfrutarlos, igual en la Liga, a donde me toca volver después de esta eliminatoria.

“Voy a cerrar este año para terminar mi contrato y terminar mi carrera con la frente en alto. Puedo estar en mi mejor momento o en una forma un poco más baja, pero el esfuerzo nunca va a faltar, lo que quiero es disfrutar los últimos meses de mi carrera”, aseguró.

Hasta el técnico Luis Fernando Suárez, luego del triunfo ante Canadá, cuestionó a los que dudan que la Comadreja deba seguir siendo parte del grupo: “No sé por qué ni cómo diablos hablan tan mal de ellos (además de Ruiz, se refería a Keylor Navas y Celso Borges) y los quieren sacar de la selección, por Dios, no lo entiendo”.

Por el pase

A este punto de la eliminatoria, el Capi tiene claro que lo que importa es meterse a la Copa del Mundo y ya con el boleto en mano se podrá analizar todo lo que haya que corregir.

Costa Rica ha sumado 13 de 15 puntos en la segunda vuelta de la octagonal; sin embargo, su estilo de juego deja dudas.

“Claro que sí, nos gustaría hacer las cosas mejor, tener más opciones y claridad en la cancha y vamos a intentar hacerlo, pero la prioridad ahora es el resultado. Si le pregunta a las otras selecciones, las que están con posibilidades de clasificar, seguramente dirán lo mismo, pues en este momento es lo más importante y después toca priorizar otras cosas.

“De momento la prioridad es sacar los puntos necesarios para poder clasificar, que sin eso no tenemos nada. Lo más importante son los tres puntos ante El Salvador que serán los más difíciles dentro de la eliminatoria, eso es lo más seguro”, comentó Ruiz sobre el duelo ante los cuscatlecos.