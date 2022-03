Luis Fernando Suárez: “Uno debe ganar proponiendo algo de acuerdo a lo que tiene”

Luis Fernando Suárez ha ganado 13 de los últimos 15 puntos con la selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Luis Fernando Suárez, técnico de la selección nacional, no se tapa los ojos con los resultados de la Tricolor y reconoció, antes del partido contra El Salvador, que el equipo tiene que mantener un balance para seguir en la buena racha de resultados.

No se trata solo de conseguir victorias a como sea, sino tener al menos algún sustento, según se lo consultó La Teja este sábado en la conferencia de prensa previo al duelo ante los cuscatlecos.

“Lógicamente el resultado es importante, pero el cómo se consigue también es válido e importante, no creo que uno tenga la posibilidad de ganar de cualquier manera, uno debe hacerlo proponiendo algo, pero proponiendo desde lo que uno tiene.

“La fortaleza nuestra es que tenemos un grandísimo arquero y una muy buena defensa y de ahí en adelante iremos creciendo en lo se haga en ese aspecto. El resultado siempre es importante, al tiempo de cómo se vaya mejorando en el juego”, explicó Suárez.

Sobre la alineación en sí, está confirmada la baja de Ronald Matarrita por lesión según comunicó la Fedefútbol este sábado por la mañana, pero Suárez no soltó prenda sobre el once.

“No sé si veremos sorpresas, yo lo que busco en cualquier alineación que tenga es lo que crea es lo mejor para el funcionamiento del equipo, según la estrategia que deba realizar en el campo. Ustedes (prensa) valorarán si esas personas que jugarán será o no sorpresas. Yo no me baso solo en la experiencia, sino en la capacidad y lo que el rival nos presenta”, detalló.