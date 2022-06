Bryan Ruiz: “Es parte de lo que quería para este año y retirarme en el Mundial”

Bryan Ruiz cumplió su anhelo, el de decir adiós a su carrera con un mundial de fútbol. (KARIM JAAFAR/AFP)

Bryan Ruiz cumplió su palabra para cerrar su carrera de la manera que tanto soñaba, con la clasificación a Catar 2022 y colgar los tacos en una Copa del Mundo.

Desde hace unos tres años el capitán de la Tricolor venía pensando que colgaría los tacos a finales del 2022 por lo que quería terminar su carrera con su tercer Mundial al hilo, posibilidad que afianzó este martes al ganar la Sele el repechaje ante Nueva Zelanda 1-0.

Hasta compañeros de la Sele como Joel Campbell y Celso Borges le piden que juegue un año más, pero la decisión está tomada, según ratificó una vez más

“No, no, yo les agradezco a Joel y a otros compañeros de la selección que han intentado convencerme y soy terco en mis decisiones y cuando las tomo son bien pensadas. Algunas veces me he retractado, pero en esta no hay vuelta atrás.

“Es parte de lo que quería este año, retirarme en el Mundial, se cumple la clasificación, faltan meses en los cuales hay que trabajar muy fuerte y trabajar bien físicamente para llegar en las mejores condiciones para ayudar a Costa Rica”, explicó a los medios en Catar.

Ruiz lo que sí se apresuró a descartar es que esto no se logró solo por un jugador o para que algunos cumplieran metas en lo individual.

“Acá nadie trabaja por el bien personal ni por el bien mío, seguramente algunos pensarán que querían que yo me fuera con un Mundial, pero acá la clasificación para todos era importante y yo estoy metido en eso. Con el profesor logramos una forma de ser que es añita mikilona (juntos hasta el final en lengua briri) y vamos a seguir así.

“Solamente un jugador había logrado jugar tres Mundiales que es Christian Bolaños y por primera vez logramos en la historia de Costa Rica sumar tres Mundiales consecutivos, por eso digo que hay que trabajar muy fuerte, estar muy bien físicamente sin lesiones para poder estar en esa lista”, agregó.