Luis Fernando Suárez: “Esto demuestra lo que es el buen tico, representa a los costarricenses”

Luis Fernando Suarez cumplió su palabra de llevar a Costa Rica a Catar 2022. (KARIM JAAFAR/AFP)

Con una satisfacción que no le cabía en el pecho, el técnico de la selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, dedicó a todo el país la clasificación a Catar 2022.

Para Suárez lo conseguido este martes es una muestra de la capacidad que tiene todo un país cuando se junta por un objetivo.

“Le digo a Costa Rica que lo disfruten, lo que hizo el grupo es una demostración del costarricense, alguien que siempre da al cien por ciento. Esto una demostración de eso, de lo que es el buen tico, lo que es este país, agradezco mucho estar acá, jugar un mundial es algo muy lindo, lo merecíamos”, dijo Suárez.

El cafetero además comentó lo que significa para él en lo personal ir a su tercer mundial

“Es una obsesión que quería cumplir, estar en un tercer mundial, muy pocos técnicos lo han hecho y eso me llena de orgullo, este grupo es espectacular, me queda mucho por hacer por este grupo tan grande que no me caben las palabras para agradecerles, por este país y hasta por mi país” agregó.

Suárez fue claro que para el mundial tenemos mucho por mejorar, pero está seguro que tenemos el tiempo para hacerlo, estos meses serán de mucho brete.