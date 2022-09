Bryan Ruiz explica a qué juega la selección con Luis Fernando Suárez

La solides defensiva es uno de los sellos de la selección de Costa Rica.

Los amistosos de Costa Rica ante Corea del Sur y Uzbekistán dejaron claro dos cosas, que en Qatar vamos a ser el rival que espera, aguanta y no el que propone el juego, peso que se lo deja al rival.

Ante los uzbekos, la Sele se vio más limitada al enfrentarse a un equipo que le jugaba a lo mismo, esperando atrás y buscando salir en velocidad, lo que obligó a los ticos a hacer algo diferente que no les sale tan bien.

El capitán Bryan Ruiz explicó con claridad cuál es el estilo al que se ha adaptado el grupo con Luis Fernando Suárez al mando.

“Creo que ha sido una gira muy positiva, ante Corea del Sur, por lo que se hizo en todo el segundo tiempo y parte del primero, se merecía ganar y después ante Uzbekistán enfrentamos a un equipo que hace algo muy similar a lo que hacemos nosotros”.

“Se resguarda muy bien atrás y cuida sus espacios, nos tocó hacer como un partido espejo ante una selección que no es tan ofensiva, sino que más bien sabe cerrar espacios que normalmente nosotros hacemos eso y nos costó, un partido contra una selección ordenada”, explicó a Radio Columbia.

Para Ruiz, una de las partes más positivas de la gira es que en ambas mejengas el equipo se pudo reponer ante marcadores adversos y en momentos en los que no se estaba jugando bien.

“Está claro que esta gira era para que el profe viera ciertos detalles antes de una lista final. Hay cierta tensión ante algunos jugadores que están peleando por ese campo y así se vio un poco en los dos partidos”.

“¿Qué tan mal o bien estamos para el mundial? Creo que el equipo está bien, es un equipo fuerte que defensivamente sabe lo que tiene qué hacer y ofensivamente que tenemos situaciones que nos van a marcar. ¡Qué tenemos que mejorar en algunas cosas como tener más el balón o juntarnos un poco más! Pues sí, pero aún tenemos el último campamento para mejorar esos detalles”, dijo.

En la Sele ya no están para inventos, se tiene una idea y estilo pensando en rivales a los que se podría hacer daño de esta manera, no entrar en un tú por tú del que no podríamos salir bien parados, como quedó reflejado en esta gira.