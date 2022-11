Bryan Ruiz jugará en su despedida con el compañero que siempre soñó

Bryan Ruiz y su hijo Matías compartirán cancha el día de su despedida. Foto: Sergio Alvarado Pol

Tener la posibilidad de filtrarle un pase a su hijo Matías, de 15 años, hacer una pared con él u ojalá hasta celebrar un gol juntos en su partido de despedida, es algo que ilusiona en paleta a Bryan Ruiz.

El 17 de diciembre, a las 4 p.m en el estadio Morera Soto, el capi dirá adiós al fútbol en un partido ante el Twente de Holanda que quiere sea lo más especial posible para él por lo que desea tener a todos los que ama cerca.

En la cancha estará Mati, su hijo mayor, en el banquillo sueña tener a su abuelo, don Rubén y en las gradas al resto de su familia apoyándolo y viviendo el momento.

Este viernes cuando presentó lo que será el evento, en el Hotel Hilton Sabana, contó un poco sobre lo que sueña y allí soltó el bombazo que su primogénito será parte de sus compañeros ese día.

Unas sillas más atrás de donde se sentó la prensa, casi al fondo del salón estaba Matías escuchando todo. Al enterarse de los planes que tiene su tata, se le dibujó una sonrisa cuando la mayoría de los presentes lo volvió a ver casi de inmediato.

“A Matías le encanta el fútbol, está jugando en un equipo y se sigue preparando. El sueño de él también es llegar a jugar en la primera división y si es el sueño de él vamos a apoyarlo y ojalá pueda conseguirlo. Sino también tiene otros sueños por cumplir.

“Existe la posibilidad, aunque no está preparado para un partido así pues tiene solo 15 años, pero quiero que juegue unos diez minutos del juego. Es una de las sorpresas que quiero anunciar, no para que él se ponga nervioso, sino para que se prepare.

“Es importante que la gente entienda que él no está preparado para jugar este tipo de partidos, lo está haciendo para estarlo en unos años, pero para mí será muy lindo poder tenerlo ahí unos diez minutos en la cancha del Morera Soto. Ya Mati sabía y espero que le vaya muy bien”, comentó el orgulloso tata.

Bryan Ruiz vivió el adiós más amargo con una decepción más

Bryan Ruiz explicó los detalles sobre su despedida en conferencia de prensa. Foto: Prensa LDA

Emocionado

Luego de que su papá le puso encima los ojos de muchos, nos fuimos a buscar al chamaco para conocer cómo se siente de participar en un evento tan importante para Bryan.

Fue una experiencia totalmente nueva para él, le hicieron fotos, lo entrevistaron varios medios; vivió, por un día, un poquito de lo que siempre hace el capi rojinegro.

“Es un sentimiento increíble, no muchas personas tienen esa posibilidad de estar en un partido así. La verdad tengo muchas ganas de jugarlo.

“Estoy entrenando, dándole con todo, entreno con mi equipo (Fútbol Consultans). A veces hago entrenamientos con él, que es el que sabe, son entrenamientos exigentes, lo que siempre importa en el fútbol, es la exigencia”, nos dijo sobre lo que se le viene.

Matías nos contó que desde que tiene cuatro años juega al fútbol y, actualmente, forma parte de la categoría U-15 de Fútbol Consultants, academia en la que ha hecho todas sus ligas menores.

“Estar al lado de él es súper emocionante, todo él tiempo que he pasado con él han sido años muy lindos. Es increíble esa emoción de todo lo que hemos vivido juntos, lo que me ha enseñado y he aprendido de él. El poder jugar con él me da un poco de nervios, pero mucha felicidad”, comentó.

¡Muy bichotes! Bryan Ruiz y su esposa sorprenden con su traje de Halloween

Bryan Ruiz está muy ilusionado de tener cerca a todos sus hijos en su despedida. Instagram.

Los detalles

No son para menos las sensaciones, pues Bryan comentó que a la gente del Twente le pidió que vinieran con todo. Él quiere un partido de exigencia, en el que ambos equipos tengan que sudar la gota gorda y no algo que se convierta solo en un vacilón.

Además del partido, el 16 de diciembre, un día antes, la Liga y Twente realizarán un entrenamiento a puerta abierta de manera gratuita para todos los que quieren ir a ver a las dos escuadras en sus prácticas.

Además, el 19 de diciembre habrá una firma de autógrafos con el Capi y jugadores tulipanes para que compartan con los aficionados, pues quieren que esto también sea algo más que un partido de fútbol.

Las entradas para el encuentro estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes BAC los días 17, 18 y 19 de noviembre y luego para la venta en general. Los precios van desde los ¢13 mil en gradería popular norte hasta los 60 rojitos en palco oeste.

Ahh... y ojo el detalle, si nos jalamos la torta en el mundial y clasificamos hasta la final o nos toca jugar el partido por el tercer lugar, se podría reprogramar para los siguientes días o bien cancelar el juego, pues los tokkers estarán en Tiqucia del 12 al 22 de diciembre como parte de su pretemporada.

“Como tico realmente sería un sueño absoluto que Bryan se retire como campeón del mundo y este partido pasaría a segundo plano. El Twente lo sabe y ojalá sea así. Estos partidos llevan una logística tremenda, desde febrero estoy hablando con el Twente.

“La idea original de ellos era venir en julio, pero era imposible por los parones de la Sele. Luego ellos querían jugar el 10 de diciembre y dijimos que no, porque si pasamos a segunda ronda será complicado. Si quedamos campeones del mundo creo que será tanta la fiesta que no habrá partido, pero estará la posibilidad de jugar el 20 o el 21″, explicó Oliver Nowalski, gerente de mercadeo de LDA.

Con Matías, con don Rubén, con la familia, con el estadio lleno, el capi quiere retirarse en un día para el recuerdo.