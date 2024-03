Bryan Ruiz metió la cuchara en la polémica entre Keylor Navas y Jorge Luis Pinto, ¿qué dijo?

Bryan Ruiz no se quedó callado sobre el tema y respondió al respecto. (Concacaf)

Bryan Ruiz, exjugador de la Selección de Costa Rica, tras ver la publicación del guardameta Keylor Navas en respuesta a unos comentarios realizados por el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, decidió meter la cuchara en el asunto y apoyar a su compa de toda la vida.

Ruiz lo hizo en redes sociales para replicar el video que subió Navas para responderle al estratega, tras unas declaraciones que dio a la versión colombiana del diario español AS.

“Él de pronto no ha sido leal y correcto, pero es un tema que yo le voy a tocar cuando se cumplan los diez años del Mundial, no tengo nada contra él, pero me ha perjudicado”, comentó Pinto.

Llamó la atención que la Comadreja compartió el video sin descripción, aplicando la frase “A buen entendedor, pocas palabras”.

Como era de esperarse, el debate se generó en los comentarios, unos apoyando al exjugador, otros a Pinto y algunos a Navas.

¿Con cuál posición se quedan ustedes?