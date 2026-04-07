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Bryan Ruiz revela que persona muy cercana a él de Alajuelense también lucha contra el cáncer

Bryan Ruiz abrió su corazón con la periodista Lizeth Castro

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El exfutbolista Bryan Ruiz no solo acompaña a su esposa Carolina Jaikel en la lucha contra el cáncer.

El excapitán reveló que una persona muy cercana a él y que labora en la Liga Deportiva Alajuelense fue diagnosticado con esta enfermedad.

Ruiz y Jaikel abrieron su corazón con la periodista Lizeth Castro, a través del pódcast “Desde el alma”, en donde hablaron del proceso que llevan desde hace casi un año, cuando a Carolina le diagnosticaron cáncer de pulmón en fase cuatro con metástasis en el sacro.

Bryan Ruiz
Bryan Ruiz contó que una persona muy cercana a él también lucha contra el cáncer. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

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La revelación del Capi

Ruiz contó cómo se dio cuenta de que su amigo también tiene cáncer.

“Ayer me di cuenta, precisamente, que un amigo muy cercano, que trabaja en la Liga, tiene cáncer, le detectaron cáncer y fue una noticia muy dura para mí, también.

“O sea, no tiene ni 40 años, tiene 36 o 37 años e inmediatamente le dije a Carolina voy a ponerme en contacto con él, es importante que estemos con él y lo que eso puede ayudar en este proceso.

“Horas después él me escribió y me puso: ‘hola, Bryan’, creo que ya sabía que yo sabía y hablamos un buen rato. Dios primero tenga la biopsia y todo salga bien, que sea un proceso positivo, y estamos ahí para él”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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