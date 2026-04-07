Bryan Ruiz revela cómo le comunicó a Alajuelense que dejaba su cargo en el club por su esposa Carolina Jaikel

Bryan Ruiz y su esposa Carolina Jaikel hablaron con la periodista Lizeth Castro sobre el cáncer que enfrenta ella desde hace un año. (redes/Captura de video)

El exfutbolista Bryan Ruiz reveló por primera vez cómo fue el momento en que decidió poner en pausa su carrera como entrenador en Liga Deportiva Alajuelense, para acompañar a su esposa, Carolina Jaikel, en medio de su diagnóstico de cáncer.

La revelación la hicieron durante una entrevista en el pódcast “Desde el alma”, con Lizeth Castro, donde ambos recordaron la incertidumbre que vivieron mientras esperaban los resultados más determinantes.

Según contó Bryan, para ese entonces aún faltaba un examen clave que confirmara si había más tumores en el cuerpo de su esposa.

En medio de ese panorama tan incierto, fue cuando el exjugador tomó una de las decisiones más importantes de su vida que fue separar su vida profesional para enfocarse de lleno en su familia. Decisión que aseguró le fue muy fácil de tomar.

“Fácil, facilísimo, uno tiene que tener prioridades en la vida y si el trabajo o el fútbol están por delante de la familia, estamos equivocados en las prioridades. Lo tomé el mismo día que nos enteramos del diagnóstico de Carolina y, sin ni siquiera consultarle a ella, prácticamente yo me le acerqué a ella y le dije: ‘Amor, voy a llamar a don Joseph Joseph (presidente de Alajuelense) y voy a llamar a (Jaime) Pascual (director de ligas menores), que son los encargados, y les voy a decir que no voy a seguir, que no sé cuánto voy a durar, que ahorita mi prioridad sos vos’”, contó.

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Gran respaldo

El excapitán de la Selección Nacional explicó que la respuesta de los dirigentes rojinegros lo marcó y lo hicieron sentirse más tranquilo con su decisión.

“Primero hablé con don Joseph, se portó obviamente espectacular, es un ser humano impresionante y lo de él fue: ‘Bryan, lo siento mucho; en lo que le podamos ayudar, ahí vamos a estar; tómese el tiempo que sea necesario, o sea, si usted me dice: ‘Joseph, dos meses y todo se solucionó, vuelve en dos meses; si es un año, es un año, o sea, lo que necesite, no tenga problema en eso, céntrese en Carolina’. Y hablé con Pascual, que es el director de liga menor, y prácticamente fueron las mismas palabras”, detalló.

Aunque en ese momento su mente estaba completamente enfocada en su familia, Bryan no dejó de valorar ese respaldo.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, fue diagnosticada con cáncer de pulmón en junio de 2025 y hasta ahora habló abiertamente de su enfermedad. (redes/Captura de video)

“Entonces eso, sinceramente, no me importaba en ese momento, pero igual fueron palabras de lo más lindas de parte de los dos”, agregó.

A partir de ahí, su rol cambió por completo y le dijo a su esposa que estaría para ella “24/7, para lo que necesites”.

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Bryan Ruiz era asistente técnico de Óscar Ramírez en el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense cuando dejó la institución para atender a su esposa. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

“Céntrese en combatir esto y yo de los dos pequeños terremotos que tenemos en la casa”, le dijo, dejando claro que asumió el acompañamiento total en el hogar.

Para Carolina, ese gesto y muchos otros han fortalecido aún más su relación de pareja al grado de decir que ni el mismo Ruiz dimensiona lo mucho que lo ama.