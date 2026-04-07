Lizeth Castro envía un poderoso mensaje a Carolina Jaikel tras hablar con ella de su lucha contra el cáncer

La periodista Lizeth Castro compartió un emotivo mensaje de agradecimiento hacia Bryan Ruiz y su esposa Carolina Jaikel, luego de su participación en el pódcast “Desde el alma con Lizeth Castro”.

Durante el episodio, Jaikel habló abiertamente sobre su proceso en la lucha contra el cáncer, generando una conversación profunda que ha impactado a quienes han seguido la entrevista.

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Una historia de fe y valentía

“En medio de las prisas, una pausa, y una pausa importante para mí, y por eso se los quiero compartir. Yo quiero agradecerle profundamente a Carolina Jaikel y a Bryan Ruiz, el hecho de haber venido a nuestro pódcast”, señaló Lizeth.

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz participaron en el pódcast de Lizeth Castro. (Instagram/Instagram)

Castro destacó que, desde el primer momento, la pareja se mostró auténtica y abierta al compartir su experiencia.

“Desde que ellos entraron por la puerta y nos sentamos en el el set de ‘Desde el alma con Lizeth Castro’, ellos simple y sencillamente fueron dos seres humanos con una historia de duda, de incertidumbre, de fe y determinación. Esos eran ellos, sin poses, sin egos, con una bondad, con una humildad para compartir su relato”, expresó la comunicadora.

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Un espacio para acompañar a otros

La periodista también subrayó la importancia de generar este tipo de espacios, especialmente para quienes atraviesan situaciones similares.

Lizeth Castro está muy agradecida con la pareja. (Cortesía Lizeth Castro/Cortesía Lizeth Castro)

“Porque esas palabras de aliento que no vienen de un médico, una enfermera o un terapeuta, vienen de alguien que está pasando por ahí, valen más que el oro”, indicó.

Asimismo, aseguró sentirse agradecida por la confianza que recibió para abordar el tema con libertad.

“Ahora leo que Caro puso en su Instagram que agradecía el pódcast, más bien el honor fue nuestro”, agregó.

Un mensaje lleno de luz

Castro finalizó con unas palabras dirigidas a Carolina Jaikel, resaltando su fortaleza en medio del proceso.

“Caro, tenés luz, tenés una luz maravillosa y esa luz sigue intacta porque esa luz está instalada en el alma y esa no está enferma, esa está viva y brilla y brilla con la luz de Dios, un beso y un abrazo, muchas gracias”, finalizó.