Viviana Calderón retomó una pasión que mantuvo por años, pero que la tenía en el olvido

Viviana Calderón y Pablo Rodríguez volvieron a retomar una pasión que los une aún más. (redes/Facebook)

La presentadora Viviana Calderón no solo está lista para brillar en la televisión con su nuevo reto en Conexión fútbol, sino que también demostró que fuera de cámaras sigue apostando por un estilo de vida activo y lleno de motivación.

A pocos días del estreno del programa, que llegará a la pantalla de Canal 6 el próximo 26 de abril, Vivi compartió en redes sociales una reflexión muy personal sobre retomar el ejercicio, específicamente el ciclismo.

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Con su característico sentido del humor, confesó que volver no ha sido nada fácil.

“Dicen que lo que bien se aprende no se olvida, pero a veces se nos olvida lo duro que era esto y lo mucho que cansan las cuesticas, pero aquí estamos de nuevo, retomando, dándole a los pedales a los 30 y 15 y a los 40 y 12”, escribió entre risas, dejando claro que las subidas siguen pasando factura.

Viviana Calderón y Pablo Rodríguez ahora se la pasan practicando el ciclismo cerca de la playa donde viven. (redes/Facebook)

Aun así, dejó ver que la motivación pesa más que el cansancio.

“Retomar cuesta, pero quedarse sentado cuesta más”, aseguró, acompañando el mensaje con varias fotografías donde aparece disfrutando de la bici junto a su pareja, Pablo Rodríguez.

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La presentadora también destacó cómo han cambiado sus objetivos con el paso del tiempo. Si antes buscaba competir y hacer podio, ahora su meta es más sencilla pero igual de valiosa: disfrutar el camino, los paisajes y sentirse viva.

“Antes la meta era hacer tiempo y si era posible, podio (¡ooopale!) pero hoy nuestra meta es llegar a ver este tipo de paisajes y sentirnos vivos. (Aunque a veces extrañamos ese ‘rush’ de las carreras, el rodar sin estrés no tiene precio", señaló.

Viviana Calderón contó que ahora disfrutan más de los paisajes cuando andan juntos en bicicleta. (redes/Facebook)

Un mensaje motivador con el que además invitó a sus seguidores a practicar un deporte y retomarlo una y otra vez de ser necesario.

“Que Diosito nos permita seguir con las ganas de continuar descubriendo rutas juntos forever and ever (por los siglos de los siglos)”, dijo refiriéndose a su gran amor Pablo.