Viviana Calderón tiene el corazón partido por dura situación que entristece a muchas personas

La presentadora costarricense Viviana Calderón manifestó públicamente su profunda preocupación por la gentrificación y la pérdida de espacios naturales que atraviesa Costa Rica, una situación que, según expresó, está afectando gravemente al país y a comunidades enteras, en especial en Guanacaste.

Un mensaje que refleja preocupación nacional

Viviana Calderón expresó su preocupación por la gentrificación que vive Costa Rica.

A través de sus redes sociales, Calderón compartió un fragmento de un documental producido por Durushastudio y el colectivo Antigentrificación Costa Rica, en el que se expone cómo grandes desarrollos inmobiliarios están transformando aceleradamente distintas regiones del país.

Junto al video, la presentadora dejó un mensaje que evidenció su tristeza y molestia por lo que considera un proceso descontrolado de venta de terrenos y destrucción ambiental.

“En realidad todo se está vendiendo TODO, los terrenos con bosques frondosos, chao y las construcciones son masivas, sin control. Megaproyectos sin sentido más que el de destruir ecosistemas, no hay desarrollo sostenible, como se quiere hacer creer... son pocos los proyectos que cumplen”, escribió Calderón.

Guanacaste, una de las zonas más afectadas

La gentrificación ha sido señalada por distintos sectores como uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el país, especialmente en zonas costeras y turísticas como Guanacaste, donde el aumento de megaproyectos ha generado preocupación por el desplazamiento de comunidades, el daño ambiental y la falta de controles efectivos.

El mensaje de Viviana Calderón fue respaldado por numerosos usuarios, quienes coincidieron en que el crecimiento sin planificación está poniendo en riesgo el equilibrio ambiental y social del país.

Una voz conocida que se suma al debate

El país pasa por gran problema de Gentrificación, Playas, Territorios donde los extranjeros se están adueñando de todo.como en Jaco y Herradura. ( Playa Herradura Puntarenas ) Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Aunque suele mantener un perfil enfocado en el entretenimiento, la presentadora decidió pronunciarse sobre un tema que ha generado un amplio debate nacional, sumándose a las voces que piden mayor regulación, protección ambiental y un verdadero desarrollo sostenible.

El video compartido y su mensaje reabrieron la discusión sobre el rumbo que está tomando Costa Rica frente a la inversión extranjera y los proyectos inmobiliarios de gran escala.

