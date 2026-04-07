Carolina Jaikel reveló algo inexplicable que sucedió luego de dar entrevista a Lizeth Castro

Carolina Jaikel y su esposo Bryan Ruiz hablaron en el podcast de Lizeth Castro sobre el cáncer que ataca su cuerpo. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La historia que compartieron Carolina Jaikel y Bryan Ruiz en una reciente entrevista ha tocado el corazón de muchísimas personas y generado una ola de reacciones en redes sociales.

La pareja abrió su corazón en el pódcast “Desde el alma” con Lizeth Castro, donde por primera vez, Carolina habló sin filtros sobre el duro momento en que fue diagnosticada con cáncer de pulmón en fase cuatro con metástasis en el sacro.

Uno de los recuerdos más impactantes que compartió fue el inicio de todo, cuando los médicos les dieron un panorama que les cambió la vida en cuestión de segundos.

“Al principio pensé que tenía tres meses de vida… la primera cita nos dijeron: ‘aquí lo que le puedo ofrecer es un poco de tiempo y calidad de vida’”, relató con total sinceridad.

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No hay metástasis

En ese momento, la pareja se encontraba en Houston, Estados Unidos, y la noticia los golpeó de inmediato. La reacción fue tan fuerte como humana: “Bryan y yo debemos de haber llorado dos horas… dos horas de rodillas. Entregando a mis hijos, porque es que, ¿qué hace uno con eso?”, contó, evidenciando el dolor, la incertidumbre y el amor por su familia.

Sin embargo, en medio de la angustia llegó un rayo de esperanza. Tras realizarle estudios más profundos, el panorama cambió de forma inesperada. Contra lo que se temía inicialmente, el cáncer no se había extendido tanto como los médicos pensaban.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, recibió este lunes una sesión más de quimioterapia, pero ni eso le apaga la sonrisa. (redes/Instagram)

Este giro permitió que los especialistas optaran por atacar directamente los tumores detectados, abriendo así una nueva oportunidad en medio del proceso que enfrenta la esposa del exjugador de Alajuelense.

Luego de la entrevista, las redes sociales de ella se llenaron de mensajes de apoyo, cariño y oraciones dirigidas hacia ella. Ante esto, Carolina no dudó en agradecer públicamente el respaldo recibido desde entonces.

“Gracias a todos por sus muestras de amor a raíz de la entrevista. Lizeth sos un instrumento de Dios, ponés tus dones del periodismo a los pies de Él”, escribió este lunes.

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Además, aseguró que cada mensaje ha sido clave en su proceso espiritual: “Ustedes me escriben dándome las gracias por mis palabras y lo que ustedes no saben, es que su amor y oraciones me acercaron a Dios. Yo voy a estar eternamente agradecida”.

Carolina cerró su emotivo mensaje con una reflexión que ha sido ampliamente compartida: “Todos somos hilitos de amor, esos hilitos de amor mueven el mundo y qué bendición darnos cuenta que todos los días tenemos el poder y el privilegio de poder ser ese hilito de amor para alguien más. Esa es la expresión más pura del amor de Dios. Que Dios los bendiga”.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, agradece las muestras de apoyo recibidas tras hablar públicamente del cáncer contra el que batalla. (redes/Instagram)

Su testimonio no solo ha conmovido, sino que también se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas personas que atraviesan situaciones difíciles, recordando el poder de la fe, la familia y el amor en los momentos más duros.