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El desgarrador y valiente mensaje de Carolina Jaikel en su lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel no se cae en su lucha contra el cáncer; sin embargo, hay días en los que no la pasa bien

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Carolina Jaikel no se cae en su lucha contra el cáncer; sin embargo, hay días en los que no la pasa bien.

La esposa del exjugador de Alajuelense, Bryan Ruiz, publicó un emotivo posteo, en el que reconoce que, a veces, le cuesta mantener la fe y que la angustia se quiere apoderar de ella.

Hace unas semanas, Jaikel reveló que su cáncer se encuentra en fase 4.

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Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz.
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz confiesa que hay días en que no la pasa bien. Foto: Instagram Carolina Jaikel. (Redes/Instagram)

El emotivo posteo

Este fue el posteo de Carolina Jaikel:

“Hay días que se sienten pesados en el alma. Hay días que cuesta hasta rezar. Hay días donde el miedo y la angustia nos quieren robar la fe.

“Creo que de todo el camino hacia Dios, la entrega es la parte más difícil. Soltar el control. Lograr decirle ‘hágase tu voluntad’ y no derrotados, sino entendiendo que su voluntad es perfecta.

“Que esos días duros, logremos encontrarlo, aunque sea entre lágrimas. Que nos rindamos a sus pies y su amor poco a poco logre calmar nuestra alma.

“Que nuestra debilidad sea nuestra fuerza, porque en nuestra vulnerabilidad encontramos sensibilizarnos. Que todo nos mueva, que todo nos traspase, que todo nos impacte”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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