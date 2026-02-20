Tras sesión de quimioterapia, Carolina Jaikel comparte lo que le da fe en medio del miedo

Luego de una sesión de quimioterapia, Carolina Jaikel volvió a abrir su corazón en redes sociales y mostró la fe que la sostiene en medio del miedo y la incertidumbre que enfrenta por su diagnóstico de cáncer en fase 4.

“Hoy hice quimio y cuando el cuerpo me lo permitió, salí a caminar un ratito para oxigenar”, escribió junto a una imagen donde aparece sonriente al atardecer.

La canción que la sostiene

Carolina Jaikel dio un sentido mensaje a pocos días de cerrar el 2025. Foto: Instagram Carolina Jaikel. (Foto: Instagram Carolina Jaikel./Foto: Instagram Carolina Jaikel.)

Jaikel contó que en los momentos en que llegan la ansiedad y los temores, recurre a una canción muy especial para ella: Getsemaní, del grupo Kayrós.

“Esta es mi canción favorita cuando viene la ansiedad y la incertidumbre. Cuando vienen los miedos que me quieren quitar la esperanza, ha sido un abrazo al alma”, expresó.

Parte de la letra dice: “Pongo mi pequeña vida hoy sobre tus manos, por sobre inseguridades y mis miedos”, un mensaje que refleja el acto de entrega y confianza en Dios aun en medio de la dificultad.

Fe en medio del proceso

Carolina Jaikel compartió su mensaje tras una sesión de quimioterapia. (instagram/Instagram)

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz ha sido clara en que, aunque el diagnóstico es duro, su fe ha sido un pilar fundamental para enfrentar cada etapa del tratamiento.

En su mensaje, incluso deseó que la canción pudiera traer calma a quienes estén atravesando momentos similares.

La publicación generó múltiples muestras de apoyo, en una etapa en la que cada día, según ella ha dicho, se vive como un milagro.

