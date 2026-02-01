Carolina Jaikel reveló devastadora noticia sobre el cáncer que padece

Carolina Jaikel, esposa del exjugador de fútbol Bryan Ruiz y creadora de contenido, reveló este fin de semana que el diagnóstico de cáncer que recibió hace siete meses fue devastador, al tratarse de un cáncer en fase 4, el cual, según le indicaron los médicos, no tiene cura.

“Cada día es un milagro”

Carolina Jaikel dio un sentido mensaje Foto: Instagram Carolina Jaikel. (Foto: Instagram Carolina Jaikel./Foto: Instagram Carolina Jaikel.)

La revelación la hizo a través de un extenso y emotivo mensaje publicado en redes sociales, acompañado de fotografías de un paseo familiar junto a sus hijos, su esposo, sus padres, su hermana y un sobrino. En el texto, Jaikel relató el impacto que tuvo el diagnóstico en su vida y cómo ha cambiado su forma de ver cada día.

“Hace siete meses yo estaba viviendo el día más duro de mi vida y hoy Dios me tiene viviendo este, llena de vida, rodeada de amor y con un agradecimiento enorme”, escribió.

LEA MÁS: Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, cuenta la lección de vida que dejó el cáncer en su familia

Jaikel detalló que recibir un diagnóstico de cáncer en fase 4, catalogado como incurable, transformó por completo su manera de enfrentar la vida.

“Cuando uno transita la vida con un diagnóstico de un cáncer fase 4, que los doctores dicen que no se cura, cada día es un milagro”, expresó.

La fe, la familia y lo cotidiano

Su familia y Dios han sido sus mayores pilares (redes/Instagram)

En su mensaje, Carolina destacó la importancia de la fe, la familia y los momentos simples como pilares para sobrellevar el proceso. Relató que el paseo en medio de la naturaleza, observando cataratas y compartiendo risas con los niños, se convirtió en una experiencia profundamente significativa.

“Ver el asombro, la felicidad y escuchar las carcajadas de mis hijos y mi sobrino, eso es amor de Dios”, escribió, agregando que muchas veces lo esencial se encuentra en lo cotidiano: los abrazos, las sonrisas y la compañía de los seres queridos.

Jaikel aseguró que aprender a reconocer esos momentos le ha cambiado la vida y le ha permitido sentirse agradecida y acompañada.“Me hace sentir muy dichosa y muy amada de saber que Él, que creó este mundo magnífico, camina cada minuto conmigo”, concluyó.

LEA MÁS: “Mamá, sigues luchando”: el mensaje de uno de los hijos de Carolina Jaikel que conmueve

La publicación generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad, luego de que por primera vez confirmara públicamente que el cáncer que padece fue diagnosticado como fase 4 y sin cura, una revelación que impactó a quienes siguen su proceso.

A pesar de eso, con el tiempo ha mostrado mejoría con el tratamiento y se está gestando un maravilloso milagro.

Nota realizada con ayuda de IA