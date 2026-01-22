Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, cuenta la lección de vida que dejó el cáncer en su familia

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, lleva seis meses luchando contra un huracán llamado cáncer. (Foto: Instagram Carolina Jaikel./Foto: Instagram Carolina Jaikel.)

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista y excapitán de la Selección Nacional Bryan Ruiz, volvió a conmover a sus seguidores al compartir un profundo mensaje sobre la huella que dejó el cáncer en su familia y las enseñanzas que les ha regalado en medio del dolor.

Esta vez relató una conversación que tuvo con su hijo Leo camino a la escuela, cuando el pequeño le pidió escuchar “huracán de Hakuna” (una canción católica) y le preguntó qué significaba ese huracán.

Carolina aprovechó el momento para explicarle que hay situaciones en la vida que “nos revuelcan, no duelen mucho, que nos pasan cosas que nos duelen el corazón y nos cuesta levantarnos, que es cuando la vida cambia en instantes y no entendemos”.

Según contó, su hijo le respondió con una frase que la tocó profundamente: “Yo me sentí en un huracán cuando llegó el cáncer y me quebré el brazo, mamá, pero después apareció Dios”.

Carolina Jaikel contó cuál ha sido el "huracán" que más asustó a uno de sus hijos. (Redes/Instagram)

Para Carolina, esas palabras reflejan el proceso que ha vivido su familia en los últimos meses.

El mensaje cobra aún más fuerza al recordar que, hace apenas seis meses, la familia Ruiz Jaikel enfrentó de lleno la enfermedad, un periodo que, aunque parece una vida entera por todo lo que han cambiado, pasó en un abrir y cerrar de ojos.

Desde entonces, Carolina ha compartido en redes sociales reflexiones cargadas de fe, esperanza y gratitud, convirtiéndose en una voz de apoyo para muchas personas que atraviesan situaciones similares.

Fue en junio de 2025 cuando Jaikel hizo pública su enfermedad tras ser diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea y aún se encuentra recibiendo quimioterapia.