Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, revela cómo enfrenta los efectos de la quimioterapia

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, recibió esta semana su sétimo tratamiento de quimioterapia. (redes/Instagram)

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, abrió su corazón y contó por primera vez cómo reacciona su cuerpo tras cada sesión de quimioterapia, tratamiento que continúa recibiendo por medio de su oncólogo de Houston, Estados Unidos.

Esta semana, Caro pasó por un nuevo proceso y explicó que el día posterior a la quimio suele hacer ejercicio, pero muy suave. Según relató, hasta ahora no le han dado los efectos más fuertes, más allá de un poco de náuseas.

Sin embargo, detalló que la dexametasona que le aplican junto al tratamiento le provoca una sensación similar a estar subfebril (temperatura anormal) al día siguiente.

“La primera quimio pensé que me había enfermado y fue un sustote”, confesó.

Además, contó que después de que le suministran el medicamento se le ponen los cachetes rojos y calientes, y que el ejercicio se ha convertido en su mejor aliado para contrarrestar esos efectos y sentirse mejor.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, asegura que hacer ejercicio la hace sentirse mejor después de cada sesión de quimioterapia. (redes/Instagram)

Por eso, cuando se siente así, deja para ese día un entrenamiento más liviano. Ya para el segundo o tercer día, cuando pasan los efectos de la dexametasona, asegura que se siente mucho mejor y retoma la rutina un poco más fuerte.

“Normalmente, el sábado y domingo, que son los días que más duro me pega la quimio, descanso. Obviamente, todas las personas son diferentes; consulten con su oncólogo cada cosa que hacen; él es el director de la orquesta, y de todo lo que nos tomamos, podemos comer, y bueno, esto es lo que me sirve a mí y les prometo que no se van a arrepentir de hacer ejercicio si el cuerpo se los permite”, mencionó.

Otro efecto más

Finalmente, reveló que desde la sexta quimioterapia, que recibió en diciembre, le apareció un enrojecimiento alrededor de la boca, que le arde y pica un poco. Al inicio pensó que era por el frío de Houston o algo hormonal, pero resultó ser otro efecto secundario del tratamiento, por lo que ahora debe lavarse la zona con jabón neutro.

El tratamiento de quimio lo recibió este miércoles y en esta ocasión fue su hermana Priscilla Jaikel quien la acompañó. De hecho, ella publicó en sus redes una foto donde Carolina está con las intravenosas y escribió: “Quimio con esta champ (campeona)”.

Fue en junio de 2025 cuando Jaikel hizo pública su enfermedad tras ser diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea.