Carolina Jaikel y su más reciente reflexión sobre el cáncer a días de cerrar el 2025

Carolina Jaikel sigue mostrando una actitud positiva frente al cáncer y a unos días de cerrar el 2025, hizo una importante reflexión sobre su tratamiento.

La abogada y esposa del exjugador de Alajuelense Bryan Ruiz va retomando su actividad física, pero destacó que aún le cuesta hacer ejercicio, luego de iniciar su lucha contra esta enfermedad.

En su mensaje, Jaikel también habló del ego y lo importante que es no dejar que este se apodere de las personas.

El mensaje de Carolina Jaikel

Este es el mensaje de Carolina Jaikel:

“Poquito a poco voy volviendo a poder hacer ejercicio más duro. No poder entrenar como antes me cuesta”.

“Pensamos que cuando tenemos algo más grande, como el cáncer, aprendemos a poner todo en perspectiva”, analizó.

“... Pero somos tan humanos, que muchas veces el ego se apodera igual. He subido un poco de peso y eso es una bendición y un milagro que me ha regalado Dios, porque cuesta mucho subir de peso haciendo quimio y ese peso ayuda muchísimo al tratamiento.

Para la joven madre, en momentos de debilidad y duda ella acude a lo espiritual.

“Y a pesar de que lo sé, me cuesta a veces no verme como quiero. Por eso es tan importante estar agarrados de Dios siempre, porque solos cuesta mucho, porque el ego nos domina tanto”.

“Que Dios siempre nos ayude a tener un corazón humilde, que nos ayude a ver las cosas en perspectiva y nos ayude a entender el milagro de cada cosa que nos regala”, concluyó Carolina, cuyas palabras son un regalo para todos.