“Mamá, sigues luchando”: el mensaje de uno de los hijos de Carolina Jaikel que conmueve

Carolina Jaikel recibió un gesto de amor que ha conmovido a muchos. Su hijo Benjamín le dedicó un emotivo mensaje en el que resaltó la fortaleza y valentía con la que ha enfrentado su lucha contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea.
“Mamá, yo sé por lo que has pasado, pero sigues luchando: por vos, por tu familia y por todos los que te apoyan. Sos alguien muy valiente, sos una guerrera”, se lee en la nota que Benjamín escribió y pegó en un calendario en el que aparece vestido con la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense.
Según contó Caro, su hijo colocó el mensaje en la puerta de su habitación antes de que ella se levantara, como una sorpresa llena de amor y significado.
“Lo que Benji me dejó pegado en la puerta del cuarto antes de levantarme. Sin palabras con este mae y con lo que Dios ha hecho en su corazón. Qué orgullo ser tu mamá, cachorrito”, escribió Jaikel, visiblemente conmovida.