“Mamá, sigues luchando”: el mensaje de uno de los hijos de Carolina Jaikel que conmueve

Carolina Jaikel recibió un mensaje lleno de amor y fortaleza de parte de su hijo Benjamín, un gesto que conmovió a muchos. (Instagram/Instagram)

Carolina Jaikel recibió un gesto de amor que ha conmovido a muchos. Su hijo Benjamín le dedicó un emotivo mensaje en el que resaltó la fortaleza y valentía con la que ha enfrentado su lucha contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea.

“Mamá, yo sé por lo que has pasado, pero sigues luchando: por vos, por tu familia y por todos los que te apoyan. Sos alguien muy valiente, sos una guerrera”, se lee en la nota que Benjamín escribió y pegó en un calendario en el que aparece vestido con la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense.

Un gesto que habla de amor y valentía: el mensaje que Benjamín dejó a su mamá, Carolina Jaikel, para recordarle que no está sola. (Carolina Jaikel/Carolina Jaikel)

Según contó Caro, su hijo colocó el mensaje en la puerta de su habitación antes de que ella se levantara, como una sorpresa llena de amor y significado.

“Lo que Benji me dejó pegado en la puerta del cuarto antes de levantarme. Sin palabras con este mae y con lo que Dios ha hecho en su corazón. Qué orgullo ser tu mamá, cachorrito”, escribió Jaikel, visiblemente conmovida.