Emotivo mensaje de San Valentín de Carolina Jaikel a Bryan Ruiz le pone la piel de gallina a cualquiera

Carolina Jaikel le dedicó un emotivo mensaje a Bryan Ruiz este 14 de febrero, en plena lucha contra el cáncer. (redes/Instagram)

La emotiva confesión de Carolina Jaikel llegó este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, cuando decidió dedicarle un profundo mensaje a Bryan Ruiz en medio de su lucha contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea. En sus palabras dejó claro que el exfutbolista ha sido su sostén absoluto durante este proceso, acompañándola con fe, paciencia y apoyo incondicional en la etapa más dura que han enfrentado como pareja.

La esposa de Bryan Ruiz destacó el apoyo incondicional del exfutbolista durante su proceso de salud. (Instagram Carolina Jaikel/Instagram Carolina Jaikel)

“Feliz San Valentín mi amor. Esta foto para mí es un recordatorio diario de todo lo que hemos vivido, especialmente este último año, y lo que vos significás en mi vida”, inició escribiendo junto a un recuerdo en el que ambos aparecen juntos.

En el mensaje, Jaikel deja ver que, pese a la dureza del diagnóstico, siente que como pareja ya venían fortaleciéndose para enfrentar una prueba tan grande. Asegura que la situación los encontró más unidos, más conectados y con una relación sólida para resistir la tormenta que atraviesan.

“Y sé que Dios es quién me tiene en este lugar, pero también sé que tenerte a mi lado es el amor de Dios en el estado más puro que se puede sentir. Cuando el amor no se trata de salidas, cenas y vacaciones. Sino cuando se trata de estar día a día presente, cuando el miedo es tan grande que cuesta hablar y el dolor tanto que las lágrimas no dejan de correr. Cuando todo se vuelve cuesta arriba y vos decidís no solo quedarte a mi lado sino quedarte con la gracia más grande de Dios”, expresó.

El recuerdo que compartió la esposa de Bryan Ruiz. Captura (captura /captura)

En otro de los fragmentos más conmovedores, Jaikel reconoce a Ruiz como el pilar de la familia durante estos meses complejos. Destaca su paciencia, su serenidad y la manera en que dejó de lado prioridades personales para acompañarla de lleno en el proceso. Para ella, ese respaldo transformó su forma de amar, llevándola a sentir un amor más profundo y firme que nunca.

“Espero que Dios me regale mucha vida para que podamos sentirlo mucho tiempo a través de nuestro amor y me regale muchas oportunidades para hacerte sentir tan valorado y amado como vos me has hecho sentir a mí”, concluyó.