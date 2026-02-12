Cuñada de Bryan Ruiz se llevó el susto de su vida mientras se bañaba: “Dios me cuidó cada segundo”

La psicóloga Priscilla Jaikel aún está conmocionada por el accidente que sufrió el domingo pasado mientras se bañaba y que, según reconoce, pudo haber terminado en una tragedia.

La hermana de Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, reveló este jueves que vivió uno de los mayores sustos de su vida dentro del baño de su casa.

Carolina y Priscilla Jaikel, esposa y cuñada de Bryan Ruiz. Fotografía: Archivo LT. (redes/Instagram)

La puerta de vidrio explotó mientras se bañaba

“El domingo tuve un accidente en la casa y tuve reposo forzoso”, contó la cuñada del exfutbolista al celebrar que retomó el gimnasio, actividad que le ayuda a mantener el buen ánimo.

En una siguiente historia de Instagram, Pri explicó lo que realmente ocurrió: la puerta de vidrio del baño de su casa se reventó de un momento a otro mientras ella estaba dentro de la ducha.

“La puerta de vidrio colapsó mientras yo estaba dentro de la ducha. Dios me cuidó cada segundo”, dijo Jaikel, junto a una impactante fotografía que muestra el baño lleno de pedazos de vidrio.

Priscila Jaikel mostró esta foto del colapso de las puertas de vidrio de su baño. Fotografía: Instagram Priscilla Jaikel. (Instagram/Instagram)

“Pudo haber sido peor”

Aunque no confirmó si sufrió heridas por los miles de fragmentos de vidrio que cayeron dentro del baño, sí admitió que el susto la dejó muy afectada emocionalmente.

“Realmente no fue nada en comparación con lo que pudo haber sido, pero sí he estado superansiosa y supernerviosa desde que esto pasó. Por eso agradezco demasiado por poder volver a hacer ejercicio”, expresó.

Agradecida con Dios

Priscilla aseguró que interpreta lo ocurrido como una señal de protección divina.

“Al final siempre me he sentido demasiado cuidada y amada por Dios y esto nada más fue un recordatorio de que soy demasiado amada y que Dios me está cuidando todo el tiempo, porque no fue nada, en comparación con lo que pudo haber sido”, finalizó.

La experiencia dejó a Priscilla Jaikel con nervios y ansiedad, pero también con un profundo sentimiento de gratitud por lo que pareció ser un verdadero milagro.