Bryan Ruiz habló de manera muy sincera sobre la salud de su esposa, Carolina Jaikel

Bryan Ruiz, entrenador del alto rendimiento de Alajuelense, habló de manera muy directa y sincera sobre la salud de su esposa, Carolina Jaikel, quien enfrenta un cáncer ante el que ha luchado con mucha valentía.

El exjugador manudo dio una entrevista al periodista Antonio Alfaro y a Wílmer López, entrenador del equipo femenino rojinegro, para el canal de YouTube que tienen ambos, llamado El Pato y Toño.

Bryan Ruiz habló de manera muy sincera sobre cómo ha llevado el proceso del cáncer de su esposa, Carolina Jaikel. (Instagram/Instagram)

Noticias esperanzadoras en medio del proceso

En la charla, Ruiz dio noticias esperanzadoras sobre el estado de su señora.

“Con respecto a mi esposa, gracias a Dios va bien, este es un proceso largo y seguramente llevará tiempo en exámenes, situaciones, cosas, pero gracias a Dios avanza bien. Ya vendrá su momento para que ella salga y comente un poco del tema, si quiere hacerlo”, destacó Bryan.

El apoyo de la gente y las redes sociales

El excapitán de la Selección de Costa Rica indicó que si bien es un tema del que han mantenido en privado algunos detalles, las reacciones en redes sociales y la buena vibra de la gente la han ayudado muchísimo.

“Es un tema que lo ha mantenido un poco para ella, en Instagram ha publicado algunas cosas que va viviendo y la gente le contesta de una manera que es muy gratificante para ella, que la ha ayudado mucho, que la llena de energía”.

Un testimonio que motiva a otros

“La vez pasada estaba jugando tenis con un amigo y me decía: ‘Bryan, lo de su esposa es increíble, pone que hizo quimio hoy, que fue a hacer ejercicio y eso la hace sentirse bien y la ayuda mucho, y yo que estoy con toda la salud del mundo, tenía una pereza de levantarme hasta que me dije: ¿Qué está haciendo Carlos? Vamos a ir a hacer ejercicio’

“Eso y muchas cosas más son mensajes que nos llegan, familias que ha ayudado y su historia los ha motivado. Eso es fundamental para nosotros, muy gratificante. En su momento ella estará lista para dar una entrevista y hablar sobre esto”, comentó.

Wílmer le recalcó que le alegra mucho todo lo que está pasando porque el tenerlo de vuelta en la Alajuelense es un indicativo de que su señora va mejorando.

Bryan Ruiz afirma que se siente más cercano que nunca de sus seres queridos. (redes/Instagram)

La fe y lo espiritual como sostén

Ruiz, además, contó que está experiencia a nivel espiritual lo ha ayudado muchísimo.

“Todo esto nos ha acercado mucho a Dios. Siempre hemos sido católicos, somos de rezar, orar, pero como dicen, a veces de perilla, creemos en Dios, en el bien, oramos con los niños y todo, pero no nos acostumbramos a ir a misa siempre, a veces y a veces no, pero ahora los domingos puede faltar cualquier cosa menos ir a la iglesia y eso se siente lindo.

“Mi esposa hace el rosario todos los días, se dice que es una herramienta fuerte, poderosa en la oración, entonces sí ha sido algo gratificante, que no ha acercado más a Dios y muchas personas que antes estábamos un poquito alejados”, dijo.

El momento más duro del proceso

Bryan contó que la parte más dura es ver cómo sufre o qué le suceda a la persona que uno ama y que sin duda preferiría que le hubiera pasado a él.

“En serio uno desearía que le pasara a uno y no a la persona que más ama en este mundo, creo que todos los que hemos estado en esta situación, pensamos así. Claro que da miedo, este tipo de enfermedades dan mucho miedo, pero el estar en paz con Dios, hace que uno le pida a él que la sane y confíe en él nada más”.

“Yo trato de no pensar en lo negativo y sé que a veces parece extraño, mi esposa me pregunta cómo hago y yo le digo que gracias a Dios me dio ese don de la paciencia. Sí hemos sufrido mucho, llorado bastante, pero he tenido mucha paz en ese sentido”.

