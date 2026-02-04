Farándula

Yendrick Ruiz envió un poderoso mensaje a su cuñada Carolina Jaikel

El exfutbolista Yendrick Ruiz pidió que oren por la salud de su cuñada Carolina Jaikel

Por Silvia Núñez

El exfutbolista del Club Sport Herediano, Yendrick Ruiz, dedicó un conmovedor mensaje a su cuñada Carolina Jaikel, esposa del excapitán de la Selección Nacional y también exjugador profesional Bryan Ruiz.

Los hermanos Yendrick y Bryan Ruiz estuvieron juntos en el terreno de juego en varias ocasiones y ahora los une su fe por la sanación de Carolina Jaikel. (Rafael Pacheco Granados)

Este 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer y él tomó unos minutos para pedir por su cuñada, quien enfrenta un severo diagnóstico de cáncer de pulmón.

“4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Ponemos en oración a todas las personas que están luchando contra esta enfermedad, que Dios las ayude y les dé la fortaleza que necesitan para salir adelante. Caro Jaikel, demasiado guerrera”, escribió Yendrick junto a una fotografía donde aparece con ella.

Carolina Jaikel, creadora de contenido y madre de familia, reveló recientemente en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer en fase 4 —un proceso que los médicos calificaron como incurable— tras siete meses desde su detección inicial, lo que ha generado una ola de solidaridad y apoyo de amigos, seguidores y figuras del deporte nacional.

Yendrick Ruiz pidió orar por su cuñada Carolina Jaikel y todos los que luchan contra un cáncer. (redes/Instagram)

En su mensaje abierto, Jaikel reconoció que recibir el diagnóstico fue uno de los momentos más duros de su vida, pero subrayó que cada día vivido se siente como un milagro, gracias al amor de su familia, su fe en Dios y el respaldo incondicional de su esposo Bryan y sus hijos.

Desde que hizo pública su situación, Carolina ha compartido con transparencia cómo transita el tratamiento y los efectos de la enfermedad, destacando también la importancia de disfrutar la vida rodeada de seres queridos y manteniendo la esperanza a pesar de las dificultades.

