Familia de Bryan Ruiz pasa por otra gran prueba y esta vez no es Carolina Jaikel la paciente

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, tuvo que asistir al hospital, pero esta vez ella no fue la paciente. (redes/Instagram)

La familia del exfutbolista Bryan Ruiz volvió a vivir momentos de preocupación dentro de un hospital, solo que esta vez su esposa, Carolina Jaikel, no fue la paciente.

La misma Carolina contó en sus redes sociales que este miércoles les tocó ir al hospital porque su hijo Leonardo fue sometido, nuevamente, a una cirugía en el brazo que se había fracturado en agosto del año pasado.

LEA MÁS: Bryan Ruiz habló de manera muy sincera sobre la salud de su esposa, Carolina Jaikel

Según explicó, la operación fue para retirarle los pines y dejar ese “bracito como nuevo”.

Tras la intervención, Jaikel compartió una fotografía desde la cama del hospital y le dedicó un emotivo mensaje a su hijo.

“Afuera ya los pines y ese bracito como nuevo. Qué valiente sos, mi Leoncito, siempre con una sonrisa y esa fe y certeza de que Dios siempre te cuida. Sos un ejemplo tan enorme para mí”, escribió la esposa del excapitán de la Sele.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, contó que la operación de su hijo fue todo un éxito y ahora deberá andar con el bracito inmovilizado por un tiempo. (redes/Instagram)

Este procedimiento está relacionado con el accidente que el menor sufrió el 24 de agosto, justo el día en que Bryan Ruiz celebraba su cumpleaños. Aquella vez, lo que terminó siendo una fiesta familiar acabó en el hospital, luego de que el niño se fracturara el brazo derecho.

En ese momento, Carolina también explicó que, incluso en medio del susto, encontraron consuelo en la fe y en una novena que estaban realizando como familia. Por dicha, el menor salió bien del hospital, aunque tuvo que mantener el brazo inmovilizado con yeso.

LEA MÁS: Carolina Jaikel reveló devastadora noticia sobre el cáncer que padece

Ahora, varios meses después, la familia enfrenta esta nueva etapa del proceso de recuperación, agradecida porque la cirugía fue un éxito y porque Leonardo sigue demostrando una fortaleza que, según su mamá, inspira a todos en casa.