Alonso Solís confesó por qué se casó a los 20 años con su primera esposa

El exjugador del Deportivo Saprissa, Alonso Solís, sorprendió al compartir detalles sobre la primera vez que contrajo matrimonio, una decisión que tomó cuando apenas tenía 20 años.

Durante una conversación en el pódcast del comediante Daniel Ugalde, el exfutbolista habló con naturalidad sobre esa etapa de su vida, recordando cómo veía el mundo en aquel entonces.

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“Yo me casé a los 20 años, la primera vez, no por torta ni nada. Un día dijimos: ‘creo que ya hemos vivido suficiente’. A veces nos reíamos y todo porque yo tuve una buena relación con la madre de mis hijas (Amalia Benavides)”, mencionó el exdeportista.

Alonso Solís se casó por primera vez a los 20 años. (Prensa Santos./Prensa Santos.)

La decisión de formar una familia

Solís explicó que Amalia tenía 19 años, mientras él contaba con 20, y que ambos sentían que estaban preparados para dar un paso importante en sus vidas.

“Y a los 21 dijimos: ‘ya es hora de formar una familia’”, señaló.

“El Mariachi” relató entre risas que, en ese momento, consideraban que ya tenían la madurez necesaria, aunque ahora reconoce que eran muy jóvenes para asumir tantas responsabilidades.

La llegada de sus hijas

Solís recordó cómo fue el proceso para convertirse en padre por primera vez, destacando la ilusión con la que vivieron esa etapa.

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“Al final tuvimos nuestra primera hija, de verdad al año dijimos: ‘ya es hora’ y duramos como seis meses en que Michelle viniera, o sea que quedara embarazada y viniera Michelle. Como a los tres años y medio dijimos: ‘ya es hora’ otra vez y tuvimos a Tammy, pero nosotros superjóvenes, éramos unos chamacos, unos chiquitos jugando de casita”, expresó.

Alonso Solís y su actual novia, Lilibeth Vivas. (redes/Instagram)

Una visión distinta con el paso del tiempo

Durante la charla, Daniel Ugalde señaló que con el tiempo cambia la percepción sobre la edad y la madurez, algo con lo que Solís coincidió al reflexionar sobre su presente.

El exfutbolista aseguró que ahora, con más de 40 años, ve la vida desde una perspectiva completamente distinta, lo que le permite recordar las experiencias con humor y aprendizaje.

Un recorrido por el pasado

En el pódcast, disponible completo en el canal de YouTube de de Daniel Ugalde, el exjugador también aborda su pasión por la música, sus inicios en Saprissa, su trayectoria en otros equipos del exterior y la nueva etapa de su vida tras decidir dejar de cantar en bares y restaurantes.