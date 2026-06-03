Bryan Ruiz se desahoga luego de volver a ganar un título con Alajuelense

Bryan Ruiz volvió a Alajuelense a inicios de año y ya logró consiguió su primer título como entrenador.

El excapitán liguista llevó a los cachorros a la gloria, al vencer a Sporting FC en la final de la categoría Sub-21. En el juego de ida empataron 0-0 y este martes, los leones le ganaron a los albinegros por marcador 3-1.

Al finalizar el partido, Ruiz dio declaraciones a los medios y habló sobre esta victoria. Recordemos que Bryan se fue de la LDA, para atender la situación de su esposa, Carolina Jaikel y en enero se incorporó de nuevo a la escuadra manuda.

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Bryan Ruiz habló del nuevo título que consiguió como técnico de la categoría U-21 de Alajuelense. Foto: captura de pantalla. (redes/Captura de video)

Las declaraciones de Bryan Ruiz

Bryan recalcó que el título es un premio a la constancia. A mediados del año pasado, el Capi consiguió su primer cetro con los muchachos.

“Es parte de lo que ellos tienen que aprender, manejar esa presión de cerrar la final en el Morera Soto, que juegue a favor de nosotros, no en contra. Los jugadores tienen que aprender este tipo de situaciones; el corazón de Alejandro Morera Soto está enterrado aquí, y eso merece respeto.

“Es parte de la enseñanza que les damos y al estar en este club entender que tenemos la obligación de ser campeones cada semestre. Si bien es cierto, no es fácil lograrlo siempre, tenemos la obligación de estar ahí, y en estos partidos, conseguirlo como lo hicimos”, afirmó.

-¿Cómo ve su carrera como técnico?

“Me encanta estar con los chicos en esta categoría, son chicos que también están a un paso de poder dar ese salto a la primera, entonces la relación entre el primer equipo y nosotros es bastante buena, es bastante cercana y eso para mí sigue siendo una enseñanza”, destacó.