Bryan Ruiz sigue con esperanza y pide creer: “El que no quiere confiar tiene todo su derecho”

El capitán de la Selección Nacional, Bryan Ruiz dijo que tienen poco tiempo para levantarse de la goleada que les recetó España. AFP. (JAVIER SORIANO/AFP)

El capitán de la Selección Nacional, Bryan Ruiz, afirmó que él y sus compañeros seguirán creyendo en que pueden avanzar a la siguiente fase del Mundial de Qatar, pese a que España les recetó una goleada en el primer juego.

- ¿Se puede confiar? le preguntaron al jugador en la zona mixta del estadio Al Thumama, al finalizar el juego en el que la Sele cayó 7-0 ante los ibéricos

“El que no quiere confiar tiene todo su derecho. Nosotros no podemos no confiar, tenemos que seguir creyendo y por más de que el camino es duro, después de una derrota así, seguiremos creyendo hasta que no haya posibilidades de clasificar, aún sabiendo que es duro”, dijo el jugador a Teletica Radio.

Suárez teme que la Sele “no salga de este resultado (...) hay que solucionar lo anímico”

El volante calificó como sorpresiva la goleada que le dieron los jugadores dirigidos por Luis Enrique.

“Fue una sorpresa en todo sentido. Si bien es cierto sabemos la calidad de los jugadores españoles, pero el resultado al final es muy doloroso y no hay excusa, no hay más que ofrecer disculpas. España hizo un partido perfecto y nosotros totalmente lo opuesto.

“Así es el resumen del partido de hoy, que es duro, es claro, pero nos toca levantarnos de una manera que es muy difícil con un resultado así, pero necesitamos levantarnos contra Japón”, dijo, tratando de defender lo indefendible.

Bryan Oviedo (al fondo) nada más se queda viendo, luego de que la defensa de la Sele pareciera inexistente. AFP. (GLYN KIRK/AFP)

Nervios

Ruiz aprovechó su intervención para tratar de levantar el ánimo de los aficionados, pidiendo disculpas y prometiendo que se levantarán para los partidos del domingo y próximo martes.

“Recibimos un golpe muy duro, no hay secreto en eso, pero no podemos caernos completamente. Necesitamos levantarnos rápidamente, porque tenemos todavía dos partidos muy duros.

“Es dar disculpas a toda la afición que nos ha apoyado y de cierta manera buscar levantarnos en el próximo partido. Es muy difícil dar una respuesta ahorita, pero nos toca. De cierta manera habrá un duelo rapidísimo, porque ya este jueves volvemos al entrenamiento”, dijo, aún con la mentalidad de que los ticos pueden ser campeones mundiales.

Sobre el partido, el Capi aseguró que le tenían bien puesta la medida a España. Sin embargo, la lectura de juego no fue la correcta.

“Ellos (España) manejaron con paciencia el partido y desde el inicio lograron abrir el marcador. Eso les facilitó el partido. Nosotros lo contrario, al recibir el primer gol, yo creo que el equipo entra en un momento de nerviosismo.

“Después de que el primer tiempo terminó 3-0, España supo manejar todo el segundo tiempo, buscó seguir atacando y logró los demás goles”, sentenció.