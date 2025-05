Bryan Segura habló del golpe más duro que le ha dado la vida, la muerte de su hermano

Bryan Segura, portero de Pérez Zeledón aseguró que no le regalará nada al Saprissa, el próximo miércoles. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El portero Bryan Segura, de Pérez Zeledón encuentra en su hermano Cristian la motivación que necesita para enfrentar el cierre del Clausura 2025 con todo.

Los guerreros ya no tienen chance de aspirar por la clasificación a las semifinales; sin embargo, Pérez recibirá a Saprissa, este miércoles a las 8 de la noche, en el último encuentro de la primera fase y los morados confían en una goleada (además de otros resultados) para firmar su pase a las semis.

El portero generaleño, de 28 años, lo tiene más que claro y por eso, en medio del dolor que embarga a su familia por la pérdida de su hermano, quiere hacer su trabajo de la mejor forma posible para rendirle homenaje.

Cristian Segura falleció a finales de marzo, al sufrir un accidente de tránsito y la familia del arquero aún sigue trabajando para lidiar con su sensible pérdida.

“Ha sido una situación muy difícil, la familia no lo esperaba y dentro de lo que cabe tratamos de asimilarlo, de entender que ya no está físicamente con nosotros, pero que nos acompaña siempre.

“En la familia nos apoyamos mucho, le damos un gran soporte a mi mamá (doña Ana Rita), porque jamás será fácil entender lo que pasó, pero debemos continuar.

“Uno no espera que algo así llegue a pasar, pero con la ayuda de Dios, con los compañeros de la iglesia y con el apoyo de un sicólogo estamos trabajando para seguir”, dijo el meta muy emocionado.

Bryan recordó cómo su hermano pasaba pendiente de él y cada vez que podía lo acompañaba al estadio.

“Mi hermano siempre fue muy alegre, siempre pasaba pendiente de mí, me preguntaba cómo me fue, cómo me sentía y era una motivación para mí, quise dedicarle estos últimos partidos del torneo y me pagué a hacer una camiseta con su imagen, para tenerlo muy presente”, declaró Segura.

El portero tiene a su hermano muy presente. Instagram Bryan Segura. (Instagram Bryan Segura. /Instagram Bryan Segura.)

Pulseándola. En febrero, Bryan inauguró un lavacar en el centro de Pérez Zeledón, llamado “AutPZ Detailing”. El portero contó que quiso innovar en este tipo de negocios y ha sido una experiencia interesante. Bryan tiene a cargo a cinco personas y poco a poco va aprendiendo de este tipo de proyectos.

“No vamos a regalar el partido”

El guardameta habló de lo que representa el juego contra los morados y aunque matemáticamente Pérez ya está fuera de la siguiente fase, los generaleños no quieren ser el pato de la fiesta y en su caso en particular, Segura está dispuesto a todo, para hacerle la vida de cuadritos a los morados.

“Saprissa es un rival complicado, no podemos regalar nada, será un partido importante para nosotros, tenemos que defender lo nuestro y así será.

“Es un partido que tendrá mucha influencia, pero haremos nuestro partido y hemos estado trabajando bien con el profe Omar (Royero, entrenador interino), ha sido de continuar lo que se venía haciendo, porque ha habido poco tiempo para preparar los partidos”, añadió.

Segura es consciente de que los aficionados saprissistas cruzan los dedos para que el Monstruo llegue a golear a la zona sur, pero eso no le roba el sueño al portero.

“Son lindos partidos, uno los ve diferente porque son contra equipos grandes, pero no hay que regalar nada, es defender el escudo lo más que se pueda, ese es el objetivo, buscaremos no vernos mal.

El juego entre morados y guerreros será el miércoles, a las 8 p.m. John Durán. (JOHN DURAN)

“El que quiere ganar deberá hacerlo en la cancha. No veo redes, pero sé de esos comentarios, uno sabe que Saprissa querrá venir a ganar y podrían pensar eso si están en su casa, pero esta es una cancha que a los equipos les cuesta, haremos nuestro trabajo y trataremos de jugar, no vamos a regalar el partido. Nosotros también nos jugamos cosas, nuestro trabajo, muchos dependemos de esto y debemos darnos a respetar”, comentó.

Bryan sabe que la afición generaleña está molesta con los últimos resultados y espera revertir ese sentimiento en el torneo que viene.

“La gente aquí es muy aficionada, los resultados no han sido positivos, no hemos podido ganar y están molestos, pero uno entiende y sé que para el miércoles, el noventa por ciento de la afición será de Saprissa.

“A los aficionados no les podemos reclamar nada, es aceptable que no estén satisfechos con el rendimiento”, comentó.

En el presente torneo, Bryan ha sumado 1.710 minutos y su contrato con los generaleños vence en diciembre. Segura está feliz en el equipo de sus amores, pero está abierto a otras ofertas.

“Pérez siempre ha sido mi casa, estoy muy feliz aquí, pero uno nunca sabe qué va a pasar, si saliera otra oferta estaría abierto a escucharla”, declaró.

Cristhian Segura falleció en un accidente de tránsito, a inicios de marzo. Instagram Bryan Segura. (La Nación/Tomada de Instagram)

