Marco Vásquez le tiró con dureza a Gustavo Chinchilla por no hacer algo que sí hace Jafet Soto

Marco Vásquez criticó a Gustavo Chinchilla por no hablar de frente si es que quiere criticar a Alajuelense. (Rafael Pacheco/Fotografías)

Marco Vásquez, vocero de Alajuelense, no se anduvo por las ramas este domingo para responder a Gustavo Chinchilla, gerente general del Saprissa por las indirectas que le envió este viernes a los manudos en Radio Columbia.

Previo al encuentro ante Santa Ana, las radios presentes en la cancha le consultaron al erizo por lo expresado por el morado y este aunque nunca mencionó a los rojinegros, se interpreta claramente para adonde iban los filazos.

Vásquez fue muy enfático al decir que si Chinchilla estaba hablando de la Liga al referirse a un “equipos segundón”, preferiría que fuera más directo y hablara de frente como si lo hacen otros como Jafet Soto, que aunque tiran, no se esconden a quien lo hacen.

“La ventaja con Jafet es que habla de frente, no se esconde, eso sí te lo puedo decir, siempre he tenido esa ventaja con Jafet, cuando nos hablamos lo hacemos de frente y es lo que yo esperaría, si usted quiere hablar de la Liga está bien, hágalo, pero dígalo con nombres y apellidos, de frente. Si está utilzando ese objetivo de segundón, entonces que explique el porqué, en qué área”, tiró.

Marco Vásquez afirmó que con Jafet Soto por lo menos tienen una persona que sí habla de frente. (Rafael Murillo Rodriguez)

Sobre las declaraciones en sí, afirma que no se dan por aludidos ni nada por el estilo, porque ellos no se perciben como segundones

“La pregunta que me gustaría hacer es, don Gustavo diga nombres, ¿segundones en qué? Sí se refiere al fútbol femenino somos líderes indiscustibles en los últimos ocho campeonatos, allí habría que preguntar quiénes son los segundos o hablemos del pago a las entidades e instituciones en Costa Rica en el que hemos sido líderes indiscutibles en este campo y hacerle frente a nuestras obligaciones".

“Hablemos de la Copa Centroamericana en la que somos bicampeones o del torneo de Copa en el que somos bicampeones, es difícil sentirnos aludidos porque me gustaría saber a qué se refiere ¿Se refiere al campeonato nacional? Sí, quedamos en segundo lugar, pero detrás de Herediano.

“Estas discusiones me gustan, pero deben llevar nombres, me parece una falta de tacto absoluta que se pongan a hablar o se asuma que se está hablando de Liga Deportiva Alajuelense cuando ni estamos en el problema, no tenemos nada que ver con los supuestos problemas que tiene el Deportivo Saprissa”, explicó.

Marco Vásquez sacó pecho con los diferentes trofeos que ha ganado Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Vásquez además afirmó que por más que se ganen o se obtengan cosas jamás se autoriza a buscar denigrar a nadie.

“Sí usted tiene algo que decirme, vuélvame a ver a la cara y dígame, no pasa nada, podemos hablar, esto no es algo personal, cada uno está en su institución y respeta a sus competidores. Nosotros hemos logrado cosas muy buenas, ¿Que se nos ha negado el campeonato nacional? Sí, cierto, pero hemos logrado cosas buenas".

“Lo que hemos conseguido no nos autoriza a denigrar a nadie, a hablar de otros equipos porque no tienen un CAR o porque no pueden pagar sus obligaciones a tiempo o clasificar a campeonatos centroamericanos, eso no nos autoriza a nada de eso. No me alegra para nada que un equipo esté pasando por una situación compleja, a mí me alegra ganar”.