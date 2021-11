Bryan Segura sobre no ser llamado a la Sele: “En eso no me meto, estoy tranquilo”

Cartaginés remató poco, pero cuando lo hizo se topó con Bryan Segura. Foto John Durán Cartaginés remató poco, pero cuando lo hizo se topó con Bryan Segura. Foto John Durán (JOHN DURAN)

A pesar de las grandes actuaciones Bryan Segura como la de este domingo en el Fello Meza, en donde fue clave para que el Herediano saliera con los tres puntos, el portero no fue llamado a la selección.

“En eso no me meto, trabajo para el equipo y si en algún momento se da bien. No estoy enterado de nada, sigo trabajando tranquilo”, dijo Bryan Deportivas Columbia.

Haciendo alusión a su apellido, el meta se mostró seguro en las dos jugadas más bravas de los brumosos este domingo.

Primero sacó un remate fortísimo de Dylan Flores al minuto 35.

Y la más importante fue en el complemento, cuando su equipo ya gana. Corría el minuto 77 y Henry Bejarano pitó una falta en el puritico frente del área.

Era el chance de de lograr la paridad, Byron Bonilla remató potente al centro con sello de gol, pero el portero sacó la bola con el pie izquierdo mostrando grandes reflejos y paró en seco las esperanzas del Cartaginés de rescatar un punto.

Trabajando por su equipo

Luego del partido, Segura comentó que ha practicado este tipo de paradas.

“Es un tiro libre muy cerca, no la veo, la reacción es muy corta y me estaban tapando todo. Apenas pude sacar el pie. Eso se trabaja y uno sabe cómo puede reaccionar”, afirmó en declaraciones a FUTV.

Sobre el juego ante los brumosos, el guardameta añadió que a lo interno sabían que era un partido difícil y el equipo se plantó bien.

“Buscamos siempre ganar, quisimos consolidar el liderato, nos costó mucho viene parón importante y vamos a trabajar por lo que queremos.

“Sabíamos que era un partido importante, tuvimos varios empates y si ganábamos dábamos un paso importante, quedan tres partidos que debemos cerrar como se debe, con la misma convicción de ganarlos”, afirmó.

Bryan también habló de la titularidad en el Team y del hecho de no ser llamado a la selección nacional.

“Creo que como todo en la vida hay momentos buenos y malos, siempre he trabajado para dar lo mejor de mí, he tenido buenos partidos, quiero ayudar y todo el equipo se está esforzando.