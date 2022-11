Camarógrafo de Canal 7 explicó lo que muchos no sabían sobre fallido paso de la Sele a Irak

Marco Rivera es camarógrafo de Teletica Deportes.

Este miércoles mientras que la selección nacional de Costa Rica, la prensa y la delegación tica declinaron pasar la frontera de Irak, las explicaciones de porqué los asiáticos cambiaron las reglas de entrada al país eran muchas e inciertas.

En la Fedefútbol afirmaban no saber porqué no se cumplió el acuerdo firmado para no sellar los pasaportes para entrar a ese país, los periodistas comentaban los motivos y ahí es donde el camarógrafo de Teletica, Marco Rivera, demostró todo su conocimiento y que es un hombre de mundo.

Yashin Quesada y Anthony Porras, de Radio Columbia estaban en vivo por Facebook y tenían a un lado a Rivera, a quien escucharon dar una versión muy interesante de los hechos, por lo que le dieron micrófono.

Por esta razón Costa Rica rechazó el fogueo ante Irak

“Desde la invasión de los Estados Unidos y la salida de Sadam Hussein del poder, el gobierno iraquí se dividió en muchas etnias, quienes tienen el control de ciertas ciudades y ciertas salidas del país, entonces lo que sucede es que unos organizaron el partido y otros que no sabían preguntan cuánto cuesta o cuánto me voy a ganar”.

“Las etnias gobiernan el país y el parlamento, desde que se dio la muerte de Sadam en el 2011 y cada uno se maneja por su cuenta”, explicación que se asemeja a las que han dado los medios internacionales sobre la situación política del país.

Como dijo Porras, Rivera es todo un trotamundos que ha estado en muchos países, por algo tiene 6 mundiales encima.