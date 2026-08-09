Campbell brilla para darle la primera victoria en la máxima categoría al Inter en el derbi de San Carlos

Joel Campbell fue la gran figura en la primera victoria del Inter en la máxima categoría, 2-0, con gol y asistencia, en el derbi del norte ante San Carlos.

El Cubo Torres, a los 13 minutos, fue el encargado de marcar el primer gol de la historia del derbi norteño con el 1-0 a favor del Inter, con pase de Joel, tras una mala salida del arquero Jason Vega.

Joel marcó gol y brindó una asistencia ante San Carlos (Prensa Inter SC/Prensa Inter SC)

Tras este gol, la primera mitad entró en una especie de letargo que en los minutos finales hizo que las dos escuadras entraran en un ida y vuelta con opciones en ambos marcos: primero San Carlos en pies de Bryan Martínez, seguidamente Rachid Chirinos para los hoy locales y una gran atajada del arquero Vega, para luego Erick Torres fallar una insólita con el arco de frente que acabó en el poste.

Jorman Aguilar tuvo el empate en la última de la etapa inicial; no obstante, una tapada descomunal de Guido Jiménez mantuvo la ventaja para los tafas.

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Para el complemento se mantuvo la dinámica de mucho peligro en ambas portería, siendo Jeffry Valverde para San Carlos a los 57, quien tuvo la mejor oportunidad tras estrellar el balón en el horizontal con un disparo en el área chica.

El que perdona pierde y esto lo acabaron pagando los Toros tras un claro penal que Joel Campbell, al 65, lo transformó en el 2-0 para el Inter y con ello se consolidó como figura con gol y asistencia y darle un triunfo histórico a los interistas.