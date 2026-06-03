Campeón con Herediano defenderá ahora los colores del Municipal Liberia

Un exdelantero del Herediano será el nuevo jugador del Municipal Liberia para la próxima temporada.

Este miércoles, los coyotes anunciaron la llegada de Axel Amador, quien firmó con los liberianos por dos años.

En el Clausura 2026, Amador defendió los colores de Guadalupe FC, equipo que descendió a la Liga de Ascenso.

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Axel Amador es el nuevo jugador del Municipal Liberia. Foto. prensa ML. (Foto: prensa ML./Foto: prensa ML.)

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Así presentó el equipo de José Saturnino Cardozo a su nuevo futbolista:

“Nativo de Buenos Aires, Puntarenas, Amador se une a los Coyotes para vestir su cuarta camiseta en la primera división tras sus pasos por Pérez Zeledón, Club Sport Herediano y Guadalupe FC.

“Axel tiene 25 años y de 1,70 m de altura, el extremo izquierdo buscará brillar con la camiseta aurinegra en la máxima categoría”.

A mediados del año pasado, en el torneo de Clausura 2025 Axel se coronó campeón con el cuadro florense.