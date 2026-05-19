Municipal Liberia confirma posiciones que reforzará tras salida de siete jugadores

En el Municipal Liberia se enfocarán en reforzar la parte ofensiva del club, luego de las salidas que se dieron al finalizar la temporada.

Felipe Eusse, presidente de la institución, conversó con La Teja y afirmó que, luego de la renovación del técnico José Saturnino Cardozo, se enfocarían en los refuerzos del equipo.

Hasta la fecha, en el cuadro pampero anunciaron la salida de siete jugadores (Joaquín Alonso Hernández, Daniel Chacón, Daniel Villegas, Fernando Lesme, Lorenzo Orellano, Yoserth Hernández y Waylon Francis).

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“El primer paso era renovar al profe y las salidas simplemente se dan porque era algo contractual. Se les vencía el contrato y, pues, había que hacer la desvinculación de manera formal”, comentó.

En el Municipal Liberia ya saben cuáles áreas deben reforzar en el equipo pampero. Foto: prensa ML. (Noba Deportes/Noba Deportes)

“Vamos a trabajar por ser la cuarta potencia del fútbol costarricense. Siempre estar peleando entre los cuatro primeros. Eso nos permite siempre ser un candidato a participar en las semifinales y, pues, tener la posibilidad de llegar a una final o un campeonato.

“Y se nos quedó la espinita en el corazón de haber luchado por esa clasificación a Copa Centroamericana y quedarnos ahí a orillas de lograrlo. Entonces, estamos apostándole la próxima temporada a la clasificación a copa internacional”, dijo.

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Bien aprovechados

El dirigente liberiano confirmó que se contratarán entre tres y cinco futbolistas.

“Lo natural es que busquemos jugadores de las posiciones que abandonaron los que terminaron este semestre. Un carrilero por derecha, volante cinco, volante mixto y centro delantero. Son las posiciones primordiales que tenemos en mente.

“Ya hemos avanzado con unas contrataciones a lo largo de este semestre. Esperamos anunciarlos ya la próxima semana y vamos a comenzar a movernos un poco más fuerte en el mercado para llenar estas posiciones y estas características y necesidades.

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“Y tenemos un cupo de extranjero, entonces vamos a analizarlo y aprovecharlo de la mejor manera. Tiene que ser un jugador que marque diferencia. Pero indudablemente ya estamos trabajando en ello y, pues, obviamente cuenta con la venia del profe y con lo que necesitamos como institución”, comentó.