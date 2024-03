Campeonato nacional regresa con el debut de dos grandes en el banquillo

Alexandre Guimaraes tendrá un buen reto contra el Municipal Liberia. (Rafael Pacheco Granados)

El campeonato Clausura 2024 este martes regresa a sus andadas en Semana Santa y será muy especial para Alexandre Guimaraes y Julio César Dely Valdés porque finalmente debutarán en el banquillo dirigiendo a Alajuelense y Santos respectivamente.

Guima se las verá ante el Municipal Liberia en el Edgardo Baltodano a las 7:30 p. m. y el panameño contra la Asociación Deportiva Guanacasteca en el Ebal Rodríguez a las 6 p. m.

Para el exjugador Javier Delgado, los equipos y los nuevos entrenadores deberían de haberle sacado el jugo al parón por los juegos de la Sele.

En su opinión, el sello de Guima ya debería de verse.

“Espero que el tiempo de trabajo que ha tenido, haya logrado plasmar su estilo de juego, fue muy beneficioso este espacio que tuvo por los partidos de la Selección Nacional y que poco a poco se vaya viendo el sello de él”, comentó.

Delgado agregó que el juego contra los liberianos será un buen medidor para ver de lo que está hecho este Alajuelense.

“Será un reto complicado, porque con Minor Díaz están haciendo las cosas bien, están en un buen momento, los liberianos ya sea en casa o de visita mantiene su filosofía de jugar ofensivamente y en este duelo no será la excepción”, explicó.

LEA MÁS: Gustavo Alfaro confiesa qué les dijo a los jugadores sobre cómo vivir el fogueo ante Argentina

Tiene fe

Julio César Dely Valdés debutará hasta esta Semana Santa ya que hasta hace pocos días la Dirección de Migración y Extranjería le aprobó su permiso de trabajo.

El pana previo a este juego contra los pamperos, conversó con La Teja sobre cómo fue su llegada al cuadro guapileño y le envió un mensaje a la afición, para que los apoyen en los próximos partidos de la temporada.

“Qué tengan fe. No prometo resultados, pero sí trabajo. Entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y aficionados lo vamos a sacar. Me llama la atención que cuando uno llega a un lugar con un equipo en una situación así, generalmente encuentra pesimismo, pero aquí no veo eso, hay optimismo, estoy agradecido porque me gusta la gente y me hacen sentir bien”, sentenció.

Ya veremos cuál de los dos entrenadores empieza mejor o si el parón no sirvió para nada.