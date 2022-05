Cancelan fiesta que árbitros tenían organizada para este sábado

La cancelación de un fiestón que tenían planeada los árbitros para este sábado es la mejor prueba de que La Teja tenía la razón, porque este no es el momento para andar haciendo fiesticas.

Los árbitros estaban organizando un par de mejengas, una carnita asada y una tomatinga para este sábado, pero todo fue cancelado.

La final de segunda, el futbol femenino, las semifinales dentro de un mes y el montón de bulla negativa que hay alrededor del arbitraje eran señales de que los árbitros iba a hacer una actividad poco conveniente.

Con solo cancelar la actividad, los árbitros reconocieron el error. (Jose Cordero)

Esa bulla alrededor de los silbateros incluye la denuncia que el presidente de la Comisión de Arbitraje, Randall Poveda, hizo sobre los supuestos intentos de acercamientos de dirigentes a árbitros antes de los partidos.

Este miércoles, la Fedefutbol le pasó la bola sobre ese polémico tema al oficial de Integridad de la FIFA y de una vez dijo que por esa razón nadie se referiría al caso.

Además, existe una denuncia de acoso sexual contra una instructora, por parte de un grupo de árbitras, quienes, además, llevaron el caso a la Sala Constitucional porque la Comisión de Acoso, supuestamente, ha faltado al debido proceso.

“Fue la forma más acertada de rectificar el error”, — Orlando Portocarrero, exárbitro

Encima de todo, Costa Rica está en la mira del mundo por dos aspectos, el repechaje ante Nueva Zelanda, el 14 de junio en Qatar, y el Mundial de futbol femenino sub-20. Demasiadas cosas y demasiada atención para ponerse a hacer pachangas en lugar de pulsear en capacitaciones o ver cómo mejoran.

[ Árbitros se irán de fiesta en medio desastre en lugar de capacitarse ]

El analista arbitral y exárbitro Orlando Portocarrero, uno de los que criticó la actividad por considerar el momento inoportuno, dijo al saber sobre la cancelación de la actividad que donde hay una crisis siempre surge el progreso.

“Solo los ríos no se devuelven y dentro de todo lo que generó esta supuesta fiesta por dicha hubo alguien pensante que se dio cuenta que el rumbo que llevaba esa actividad no era el adecuado. El tiempo no era el conveniente. Fue la forma más acertada de rectificar el error”, expresó.

Añadió que no se trata de buscar ganadores ni perdedores, porque simplemente fue una mala experiencia y espera que ahora tomen el rumbo correcto.

“Que se enfoquen en lo que realmente deben hacer”, añadió Portocarrero.