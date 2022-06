Carles Puyol da las claves para ganar el repechaje ante Nueva Zelanda

Carles Puyol señaló cuál es el camino de Costa Rica para derrotar a Nueva Zelanda en el repechaje. (Albert Marín)

Si un futbolista ganó un mundial (Sudáfrica 2010), una Eurocopa ( Austria y Suiza 2008), tres Champions League, dos mundiales de clubes y fue miembro del primer equipo de la historia en ganar un sextete de títulos, cualquier consejo que dé a otro equipo debe ser bien recibido.

Carles Puyol, uno de los más icónicos capitanes en la historia del FC Barcelona y la selección de España está en Costa Rica promoviendo el Campeonato de Fútbol Infantil Scotiabank-FCRF y además de hablar del torneo, le dio un par de bolados a la Sele de cara al trascendental partido.

El repechaje que podría darle a la Sele el último boleto para Catar 2022 es seguido bien de cerca por el exjugador de 44 años, tanto así que se tirará la mejenga en Tiquicia en un sitio privado y hasta el miércoles se irá del país.

En La Teja aprovechamos para preguntarle cómo ve la mejenga contra los oceánicos y por dónde cree que pasan las claves de un juego de alto voltaje como el del martes.

“Lo primero es controlar las emociones, eso es vital, son partidos de mucha tensión, se están jugando mucho y hay que intentar estar lo más tranquilos posible. Haber hecho el trabajo, prepararse bien, tener clara la manera cómo se va a jugar, conocer bien al rival y gestionar bien esos momentos de tensión que seguro que van a tener durante el partido”, explicó el que para muchos es uno de los mejores defensas de la historia.

Carles Puyol comentó que le encantaría un duelo Costa Rica - España en Catar 2022. (Albert Marín)

Carles cree que Costa Rica tiene los elementos para superar a los kiwis y señaló que los de más colmillo son los que deben dar un paso al frente para guiar a los jóvenes en momentos así.

“La experiencia es un grado, es algo que nunca puedes dejar de lado y sobre todo para estos partidos donde, como he dicho, hay muchas emociones y tensión, hay todo un país detrás apoyando y esperando esa clasificación para la fiesta del fútbol, para un mundial. La gente con más experiencia puede ayudar mucho a los jóvenes.

“A priori el decir esto es un poco peligroso, pero yo creo que Costa Rica es favorita, pero el fútbol hoy en día está muy igualado y más en un partido como este que es una final para ir a un mundial, se juntan muchas emociones, los pequeños detalles marcarán mucha diferencia”

Fiel a su experiencia, Puyol prefiere no adelantarse en ver a Costa Rica aún como rival de España en la Copa del Mundo, aunque sí reconoce que es un duelo que le gustaría bastante ver, aún recuerda bien el amistoso que jugó ante la Sele en el Estadio Nacional en el 2011 el cual acabó 2-2.

Carles Puyol estuvo presente en el amistoso que disputó Costa Rica ante España en el Estadio Nacional en el 2011. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

“Todavía queda mucho para eso, vamos a ver si puede dar, para mí sería un partido muy bonito de ver, pero bueno, vamos a ver, por ahora podemos animar a Costa Rica, pero en ese momento tendremos que animar a la selección (de España). Será un partido al que tendremos que salir al cien por cien.

“Recuerdo el partido que jugamos acá en el Estadio Nacional, fue un partido muy disputado, que creo que la gente disfrutó, le gustó y eso es lo más importante, es de lo que se tratan los amistosos”, destacó.

A otro que le dedicó buenas palabras fue a Keylor Navas, a quién señala como uno de los mejores del mundo y que en jugadores con su experiencia y calidad hay que apoyarse, pues “tener un buen portero siempre es necesario, parte de ahí”, aseguró.

Mucha ilusión

Además de hablar sobre la selección de Costa Rica, España y otros detalles, muchos invitados a la presentación aprovecharon el tener a una figura de este calibre frente a frente para llevarse fotos y un autógrafo de recuerdo.

Iker Campanalé Palma, un chiquitín de 9 nueve años de San Rafael Abajo de Desamparados, fue uno de los que no podía creer tener a una figura de esta clase al frente suyo. Aunque Puyol se retiró del fútbol cuando él tenía apenas un año, es lo suficiente fiebre al fútbol para saber quién es.

Iker Campanale estaba feliz de la vida junto a Carles Puyol. (Albert Marín)

El chiquitín se robó el show cuando en el evento lo llevaron al frente junto a otros tres niños para lucir los uniformes que usarán los chicos en el campeonato y le pidió a la periodista Adriana Durán, quién dirigía la ceremonia, si podía ir a saludar al español, pero en su lugar, Carles se fue hacia el niño.

“Conocerlo fue fantástico, me cayó muy bien, cuando llegó me dio un poco de miedo, no sabía cómo reaccionar porque nunca me había tomado una foto con un futbolista”, nos dijo Iker aún lleno de ilusión.

La cuarta edición de este torneo reunirá a 96 equipos de escuelas públicas y privadas representantes de las siete provincias del país que lucharán para llevarse el trofeo. El campeonato se extenderá de junio a octubre y se dividirá en ocho regiones de todo el país.

Un dato curioso del torneo es que los equipos son mixtos, por lo que de acuerdo con el reglamento, siempre deben tener al menos tres niñas en el terreno de juego.