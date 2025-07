Carlos Barahona reveló lo que tuvo que hacer para comunicarse con sus compañeros en Chipre

Carlos Barahona, lateral derecho del Cartaginés, tuvo que aprender a hablar inglés para poder comunicarse con sus compañeros en el Apollon Limassol de Chipre.

Carlos Barahona, tercero en el orden usual, dice venir más maduro. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco. )

El jugador estuvo una temporada en la isla que, geográficamente, pertenece a Asia, pero política y culturalmente se considera de Europa y, futbolísticamente, pertenece a la UEFA.

Barahona regresó de Chipre y renovó su ligamen con el equipo de la vieja metrópoli, con el que espera cosechar muchos éxitos, pero sacó tiempo para conversar sobre ese país.

“Más bien, hablaba con gente de allá que no conoce Costa Rica, como es tan largo, pero Chipre es muy lindo, en la ciudad donde yo estaba (Limassol), es bonita, la comida, la gente, los equipos.

“Me tocó estar en el tercer equipo más grande de allá, entonces tenés que competir al cien por ciento, si no, no vas a jugar y eso me ayudó a mejorar como futbolista y como la persona que soy. Me tocó aprender inglés, así me comunicaba con ellos”, dijo, pese a que el idioma oficial de la isla es el griego y el turco.

El país es más pequeño que Puntarenas, con 9.251 kilómetros cuadrados, y la población no llega al millón y medio de personas.

Carlos Barahona tenía un año más de contrato, pero firmó otro. (CSC/CSC)

Entre las enseñanzas que se trajo de Chipre cuenta que la parte futbolística como algo sobresaliente, pues los equipos son técnicos, tienen buenos jugadores y les gusta salir jugando.

“El fútbol de allá es muy bueno, los jugadores que llegan son top. Todos los días hacía trabajo extra para mejorar, porque, de lo contrario, uno no juega. Ahora vengo con otra mentalidad, más maduro en muchas cosas y a aportar al Cartaginés”, expresó.

Entre esos trabajos extras, dijo que la técnica fue lo más destacado. “Hice trabajos de pasar al ataque, trabajo defensivo porque los extremos allá son muy encaradores”, añadió.

Barahona dijo que firmó con Cartaginés porque es su equipo y que tenía un año más de contrato, pero renovó por otro más.