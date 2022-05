Carlos “el Zorro” Hernández: “A Christian Bolaños le han faltado el respeto”

Saprissa se está jugando la vida y está a nada de conseguir la hazaña de meterse a semifinales después de haber estado en el último lugar de la tabla sin una de sus principales figuras, Christian Bolaños.

El Monstruo levantó al derrotar a la Liga en el clásico y suma tres victorias consecutivas en las que Bola ha tenido muy poca participación.

El volante de Saprissa Christian Bolaños ingresó de cambio ante Guadalupe al minuto 90, una situación que para muchos es una falta de respeto contra el ídolo morado.

Para el clásico ni siquiera fue convocado y en la victoria contra Pérez Zeledón en la Cueva ingresó al 77.

El tema se las trae porque en el mundo del fútbol, un jugador debe estar dispuesto a jugar 90 minutos, o uno cuando el equipo lo requiera. Muchos han ingresado de cambio en tiempo de reposición sin hacer caritas, pero es un discurso que se aplica más a los novatos o a jugadores de corte defensivo cuando se quiere cerrar un partido.

Christian Bolaños no vive sus mejores momentos en el Sapri. (Jose Cordero)

Bolaños ni es un carajillo, ni es defensa pese a que el técnico Jeaustin Campos dijo que lo metió porque necesitaba a alguien que sostuviera la bola.

El volante ha perdido protagonismo desde el 22 de abril, cuando se reportó lesionado, pero jaló al concierto de Picnic, mientras sus compañeros jugaban en Guápiles contra el Santos (perdieron 2-1). El tema se hizo público y Jeaustin dijo que mientras no tuviera el alta médica no estaba bajo su control pero que cuando regresara sí.

Desde ese episodio, Bolaños es banca y lo más bajo se dio este martes cuando jugó siete minutos de reposición.

En el programa Fútbol sin Censura de radio Actual, el tema fue analizado y su director José Pablo Vega considera que meter a un jugador con tres mundiales encima, multicampeón con Saprissa, que ha hecho carrera en el fútbol internacional, que mantiene un nivel alto aún con sus 37 años y es de las principales figuras del plantel, es algo extraño.

“Para mí es una total falta de respeto, Bolaños es un referente, de los jugadores que más gana y uno no se lo imagina en Costa Rica con otra camiseta que no sea la de Saprissa, tiene ese estirpe morado. Si está castigado por lo del Picnic, que mejor no lo convoquen del todo”, expresó Vega.

José Pablo se pregunta si el técnico de Saprissa, Jeaustisn Campos, hará lo mismo con Kendall Waston, quien también fue al concierto lesionado, en vez de acompañar y apoyar al equipo.

Vega está convencido de que Campos le está dando una lección, quizás demasiado dura a Bolaños.

Jeaustin Campos metió a Bolaños contra Guada en el tiempo de reposición. (Alonso Tenorio)

Carlos el Zorro Hernández, también panelista de Fútbol sin Censura, está de acuerdo con Vega en que es una falta de respeto lo que le hacen a Christian Bolaños

“Por la trayectoria de Cristian, por lo que le ha dado al Saprissa y al país y porque aún puede dar más, es una falta de respeto y se nota que Christian no está cómodo.

“Creo que hay alguna inconformidad con la cabecilla que es Jeaustin desde aquel episodio del LIverpool (Jeaustin se opuso al fichaje de Bolaños con el club inglés). Hay un resentimiento desde entonces”, dijo el Zorro.

Otro de los contertulios del programa, Guillermo Guardia, considera que los jugadores deben estar dispuestos a jugar la cantidad de tiempo que lo requiera el equipo.

“Es un trabajo y si lo ocupan un minuto se rinde en un minuto, si lo necesitan 20 minutos se rinde 20 minutos. Ahora, si es una cuestión de castigo es diferente, pero es una situación que no se ha hecho pública y es difícil de saberlo”.

Rechaza la capitanía

Bolaños también ha tenido actitudes que no son bien vistas. Ir al concierto cuando estaba lesionado es una, pero Bola ha rechazado la capitanía del equipo cuando entra de cambio. En los partidos contra Pérez Zeledón y Guada Bolaños entró al terreno y cuando le llegaron a dar la cinta, se la mandó al portero Aarón Cruz.

Guardia dijo que si eso ha ocurrido dos veces denota que el futbolista no le ha dicho al técnico que no desea ser capitán.

“El tema es muy sencillo, él es uno de los capitanes y cuando no están los otros a él le toca. Si no quiere ser el capitán que lo reporte, que lo diga. Con lo que ha pasado da a entender que no ha dicho nada”, comentó.

José Pablo en cambio, ve una actitud como de rebeldía.

“Tampoco está bien lo que hace Bolaños, es una especie de desafío a la autoridad y lo ha hecho dos veces. Eso no le conviene ni a él ni a Saprissa”, expresó.

El Zorro dice que es evidente que la cosa no va bien entre Bola y Jeaustin y que lo conveniente es que conversen el asunto.

“Que lo hablen ellos adentro para sanar esas cosas y si el tema es que Jeaustin no quiere contar con él, que sea sincero y no lo convoque y hable con la directiva, no es bueno ni para Jeaustin, ni para Bolaños ni para Saprissa”, expresó