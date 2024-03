Carlos Mora habló sobre los rumores que lo unen al Herediano

Carlos Mora habló sobre su futuro en Alajuelense y los rumores de que va para Herediano. John Durán. (JOHN DURAN)

Carlos Mora habló sobre los rumores que lo vinculan con el Herediano tras quedar eliminado con Alajuelense de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Mora, quien fue el anotador del tanto manudo en el 1 por 1 ante New England Revolution, se mostró contento con el nuevo comienzo rojinegro y con la llegada de Alexandre Guimarães.

“Fue un gran partido, hoy pudimos demostrar eso que no veníamos demostrando, encontramos un gran camino, tenemos que seguir por esa senda, seguir mejorando cosas y darle para adelante.

“Él (Guima) llegó con una buena convicción, lo traspasó a todo el grupo. Estamos muy convencidos de salir adelante, es muy bueno y nos va a aportar muchísimo a nosotros”, contó sobre el nuevo técnico alajuelense.

Con respecto a los rumores de una presunta llegada al Herediano, Mora aseguró que está feliz y tranquilo en el cuadro rojinegro.

“Se están inventando cosas, al final yo tengo contrato aquí hasta el 2026 (aparentemente, Mora tiene contrato con LDA hasta julio del 2025); claramente, uno es profesional y a uno le toca trabajar por la familia. Yo estoy bien acá, no me ha buscado nadie, yo soy liguista, pero soy profesional, dónde me toque estar, voy a ser liguista toda la vida, pero al final estoy bien acá”, finalizó.

Mora espera ser uno de los elegidos por el entrenador de la Selección Nacional, Gustavo Alfaro, para enfrentar el 23 de marzo el repechaje ante Honduras por un boleto a la Copa América, y tres días después el partido amistoso contra la Argentina de Lionel Messi, la campeona de mundo.