Carlos Mora reveló dónde pulió la técnica para marcar sus golazos

Carlos Mora vive uno de sus mejores momentos en Alajuelense con seis goles y siete asistencias este torneo. (Rafael Pacheco Granados)

Carlos Mora ha levantado de sus asientos y puesto a aplaudir a los manudos con goles de una riqueza técnica envidiable y que se ven muy poco en el fútbol nacional, estilo que tomó de otro deporte que practica desde joven, como el fútbol sala.

Ante Puntarenas FC y Cartaginés, el escazuceño sacó la gambeta, el toque y la velocidad como sus aliados para quitarse a varios rivales de encima y definir jugadas llenas de lujo.

El gol ante los porteños sorprendió, pero cuando repitió con uno muy parecido ante los brumosos, este miércoles en el partido de ida de las semifinales, es una muestra que son dotes propios de su arsenal. Una vez puede ser hasta con una cuota de suerte, pero una segunda, ya son otros cien pesos.

Ante el asombro de muchos por sus jugadas, por las que algunos en redes sociales, a modo de broma, le llamaron “Moradona”, por hacer jugadas a puro dribling, le consultamos al extremo de dónde salen ese tipo de jugadas de tanta riqueza técnica.

“Gracias a Dios es una virtud que tengo, que lo he trabajado mucho, no es algo que solo sale y ya porque lo tengo, sino que lo he trabajado. También, cuando estaba pequeño, jugaba mucho fútbol sala y por ahí también es un deporte donde hay que aplicar mucha técnica, mucha intensidad en espacios cortos y bueno, acá en el fútbol también lo he trabajado bastante”, reveló ante consulta de La Teja.

Mora nos contó además que luego de los entrenamientos se queda haciendo trabajos extra para pulir su técnica y que se manifieste en los partidos.

“Hago muchas cosas, termino el entrenamiento y trabajo diagonales, el uno contra uno, movimientos que normalmente hago en el partido y puedo explotar, por ahí está la cosa”, agregó.

A pesar de todos los halagos por sus goles y rendimiento reciente, es que Mora afirma tiene los pies bien puesto en el suelo, no se deja marear por halagos o la miel que le echan en redes sociales algunos, lo cual, de una u otra forma, siempre ve por familiares o amigos que se los envían.

“Por ahí a veces mi esposa me cuenta o algún familiar, pero normalmente no veo mucho las redes; al final creo que estoy concentrado en jugar bien, en estar acá en la Liga, en mis objetivos de corto, mediano y largo plazo.

“Sí me cuentan, pero al final no les hago mucho caso, porque lo que toca y lo que cuenta es trabajar y trabajar. Claro que se agradece que digan esas cosas, obviamente, pero al final es trabajo que a uno le toca”, explicó.

Carlos Moradona en mis libros. pic.twitter.com/BXf8jWboL0 — Carl O’s 🍳 (@carlos0596_) May 11, 2023

Moradona vuelto loco — Alejo HC (@alejohc1690) May 11, 2023

Lo dejan ser

En el cuerpo técnico de Alajuelense, a Mora lo dejan ser y liberar su talento sin ataduras, consideran que cuando se tiene un jugador con esas características es un pecado limitarlo o amarrarle el juego.

“Esto ratifica lo que es Carlos, nos complace que pueda haber marcado esos goles y sabemos muy bien lo que tenemos. En el otro partido contra Cartago lo hizo muy bien Josimar (Alcocer), lo había hecho muy bien Carlos, a los que les toca entrar también lo han hecho bien.

“Felicitar a Carlos porque, la verdad, ha hecho goles muy buenos en los últimos partidos. Es algo que nos viene muy bien, porque tenemos mucho camino por recorrer y necesitamos que todos estén muy bien” dijo Martín Arriola, asistente rojinegro.

El uruguayo le da todo el mérito al jugador, porque es su talento puesto a disposición del equipo, según nos dijo.

“Cuando tienes a jugadores como Carlos, como Josimar, Freddy (Góndola), como Aarón (Suárez), que son tan hábiles, sería un crimen no dejarlos desarrollar su potencial o limitarlos. Creo que es un 100% de capacidad de ellos brindada hacia el equipo y lo disfrutamos nosotros que estamos al mando”, acotó Arriola.

Haga Mora, haga, ese parece ser el mensaje para el jugador en la Liga, pues el cielo es el límite.